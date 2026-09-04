Vシネクスト「仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの」が、11月6日より新宿バルト9ほか期間限定上映、2027年2月10日にBlu-ray&DVDを発売する。

今回、11月6日の初日を前に、9月30日に新宿バルト9にて完成披露舞台挨拶付き上映を開催することが決定。さらに、舞台挨拶の模様を全国の上映館(一部劇場を除く)にて生中継する。

「仮面ライダーカブト」は、「天の道を往き、総てを司る男」と自らを称す主人公、天道総司／仮面ライダーカブト(演：水嶋 ヒロ)を中心に、人間に擬態する地球外生命体「ワーム」と、ワームに対抗するための秘密組織「ZECT」が戦う物語。2006年1月～2007年1月に全国レビ朝日系で全49話で放送されていた作品だ。20周年アニバーサリー作品として、ファン待望の完全新作が誕生した。

新宿バルト9での完成披露舞台挨拶付き上映

舞台挨拶(1)

※全国同時生中継

日程：9月30日(水)

会場：新宿バルト9

時間：17：30の回 上映終了後舞台挨拶

舞台挨拶(2)

※全国同時生中継

※こちらの上映回にはマスコミ取材が入り、映り込む可能性があるため予め了承のこと。

日程：9月30日(水)

会場：新宿バルト9

時間：19：40の回 上映開始前舞台挨拶

各回共通

入場料：一律2,800円(税込)

登壇者(予定)：佐藤祐基 徳山秀典 加藤和樹 荒木飛羽 小寺結花 石田秀範(監督)(敬称略) ※登壇者については変更となる場合がある

一般販売

チケット販売はぴあプレリザーブシートで予約、インターネットのみの販売。支払い方法はクレジットカード、後払い powered by atone。購入の際は各種手数料がかかる。詳細は購入の際に確認のこと。

受付期間： 9月4日(金)11：00 ～ 9月24日(木)11：00

抽 選： 9月25日(金)18：00

一般発売： 9月26日(土)10：00 ～ 9月29日(火)16：00

受付枚数：一人4枚まで

全国同時生中継

新宿バルト9で行われる、9月30日17：30の回上映終了後舞台挨拶、19：40の回上映開始前舞台挨拶を生中継する。生中継付き上映会チケットは9月27日頃から順次、各劇場にて、一律2,300円(税込)にて販売開始予定。

生中継 実施劇場一覧

生中継 実施劇場一覧

※実施劇場一覧は随時更新する。

※劇場により上映開始時間が多少前後する場合がある。各劇場HPをご覧のうえ来場のこと。

※販売方法、販売開始日時などについては、各劇場名をクリックして詳細を確認のこと。

※一部の窓口販売では、インターネット販売分と併せて完売となる場合もある。

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