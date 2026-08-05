バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、8月第2週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、「HGD+ ゴジラシリーズ」「POWER KNUCKLE byTOUMA × KAMEN RIDER」「ウルトラマンだにゃん」シリーズの新作が登場。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。

HGD+ ゴジラ05

HGD+ ゴジラ05

HGD+ ゴジラシリーズにキングギドラが降臨。大迫力の翼や尻尾。HGD+史上、最大ボリュームでの展開。価格は500円、全4種。

ラインナップ

ゴジラ(1991)

キングギドラ(1991)

メカゴジラ(1974)

メガロ(1973）

POWER KNUCKLE byTOUMA × KAMEN RIDER vol.2

POWER KNUCKLE byTOUMA × KAMEN RIDER vol.2

「POWER KNUCKLE byTOUMA × KAMEN RIDER vol.2」は、2026年1月に実現したスペシャルコラボレーションの第2弾。「POWER KNUCKLE」は、ガシャポンが発信するハイクオリティな新しいデザイナーズフィギュアシリーズで、国内外で活躍するフィギュアアーティスト「TOUMA」の“拳”に特徴をもたせたアーティスティックなスタイルをPOP&COOLに立体化したアートトイブランドだ。全高約11cmの飾りやすくもボリューム感のあるサイズ感に、クリアパーツやメタリック彩色のこだわりを詰め込んでいる。また、肩や腕が回転できるギミック付き。価格は1000円、全4種。

ラインナップ

仮面ライダー2号

仮面ライダーカブト

仮面ライダー電王

仮面ライダーオーズ

ウルトラマンだにゃん2

ウルトラマンだにゃん2

「ウルトラマンだにゃん2」は、ウルトラマンとウルトラ怪獣になりきった可愛らしい猫たちのフィギュアコレクションに、第二弾が登場! 身体部分（ウルトラマンはカラータイマー以外）にふわふわの「フロッキー加工」を施した、肌触りに癒されるフィギュア。肉球など細部までこだわった至極の一品だ。価格は400円、全4種。

ラインナップ