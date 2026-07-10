Ⅴシネクスト「仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの」が、2026年11月6日より新宿バルト9ほか期間限定上映、2027年2月10日にはBlu-ray&DVDを発売する。7月10日には、“継承”を予感させる本予告と本ポスタービジュアルが解禁された。

ポスタービジュアル解禁!

本ポスターは「未来(せかい)を諦めない。たとえ一人でも―」のキャッチコピーを体現するような強い目が印象的な加賀美 新(演：佐藤祐基)の周りに、矢車想(演：徳山秀典)、風間大介(演：加藤和樹)の2人のほか、三島正人(演：弓削智久)の姿も。

さらに、先日解禁された加賀美新の息子・加賀美結(演：荒木飛羽)、結のクラスメート天道ヒカル(演：小寺結花)の姿も確認ができ、周りに は仮面ライダーガタック、仮面ライダーザビー、仮面ライダードレイク、仮面ライダーキッ クホッパー、そして仮面ライダーパンチホッパーの姿も。

加えて、本作で初登場となる仮面ライダーアトラスと仮 面ライダーギラファが大きく配置され、描かれる物語に期待が高まるポスタービジュアルだ。

また新たな出演者として4月期日曜劇場「GIFT」でヒール役が話題となった町田悠宇や、ミスター平成仮面ライダー高岩成二の名前も。ストーリーにどう関わってくるのか、本編での活躍を期待したい。

本予告&ストーリー解禁!

また、本予告とストーリーも解禁。「この世界はワームが継ぐ」――加賀美陸(演：本田博太郎)の放つ不穏な一言から、本予告映像は始まる。風間大介の「この 世界がどうなろうと関係ないということです」という冷徹な言葉、そして矢車想が口にする「パーフェクトハーモニーだ」というセリフ。それらはすべて、再び始まる熾烈な戦いが繰り広げられられることを予感させる。

そんな中、父親となった加賀美新は、息子の結に向かって「たとえ一人でも、やるべきことがある」と真剣な眼差しで語りかける。「命に代えても?」と不安を募らせる結。最愛の息子を守るため、そして人間とワームが共存する世界を守るため、加賀美はまたしても過酷な運命へと一人立ち向かうことが伺える。

さらに、かつてZECTのチームリーダーだった田所修一(演：山口祥行)の「ワームの未来は若い君にかかっている」という託された言葉や、ヒカルの「未来は全部まかせろ!」という言葉からは、本作が次の世代へと紡がれる“継承”の物語であることも垣間見える。そして画面に映し出される、天を指すポーズを決めた新たな「白い仮面ライダー」と「ひいおばあちゃんが言っていた」というアレンジされたお馴染みのセリフも。その正体はいったい誰なのか。

ほかにも、ウェディングドレスを纏ったゴン(演：馬場ふみか)と大介の場面や、矢車想が「仲間は俺が守る」泥臭く立ち上がる姿など、怒涛の展開を予感させるシーンが連続。予告のラストを締めくくるのは、『仮面ライダーカブト』の象徴ともいえる東京タワーの前で、加賀美新は「天道、お前はどこで何をしているんだ……」と、かつて共に戦った友へ向けて寂しげにつぶやく。

20年の時を経て、再び動き出す彼らの運命。この物語は一体どんな結末を迎えるのだろうか。

佐藤祐基＆徳山秀典＆加藤和樹が歌う主題歌解禁!

本予告動画の後半でも流れていた本作の主題歌「NEXT LEVEL Pass the tofu Version」は、佐藤祐基、徳山秀典、加藤和樹が3人で担当。20年を経て初めての3人での歌声は必聴だ。

体験型イベント「仮面ライダーカブトワールド 20th CAST OFF」開催決定!

「仮面ライダーカブトワールド 20th CAST OFF」が2026年9月19日より、バンダイナムコCross Store 横浜にて開催決定。京都、博多でサテライト展開も予定しているとのこと。

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