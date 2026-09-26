毎週土曜あさ9時～テレ東系6局ネット発・世界同時期放送＆配信中のテレビシリーズ『ウルトラマンテオ』より、10月放送予定エピソード情報として、メインキャスト以外の登場キャラクターやゲスト出演者、あらすじ・場面写真が解禁された。

ウルトラマンゼロとの出会いを機に戦う覚悟が芽生え始めたテオ。一人前の「ウルトラマン」へと成長を遂げるシリーズ後半戦がいよいよスタートする。

10月3日放送：第13話「美濃部の特別授業」

プッチーがUTTFに連れていかれたことで消沈するイブキ。そこに、他の天文研究会メンバーと美濃部教授が現れる。 UTTFのプッチーへの扱いに不安を募らせる一同に対して美濃部は、天文研究会のこれまでの経験を伝えれば状況が好転するかもしれない、と奇妙な提案をする。

今ここに、先生が生徒となり、生徒が先生となって教える特別授業が開講する!

脚本：池田 遼 ／ 監督：宮崎 龍太

10月10日放送：第14話「アイタイ」

プッチーからのメッセージがカンナのスマホに届く。そして、プッチに会うため部室を飛び出す天文研究会メンバー。

怪しげな部屋でプッチーを見つけ、再会を喜ぶ一同だが、その時、宇宙から吸血星獣ギマイラが飛来する!

その脅威から明心大学を守るため、美濃部教授が一人立ち上がる?!

美濃部を助けに行こうとする天文研究会だが、部屋の扉が開かなくなっていて…。

登場キャラクター：吸血星獣ギマイラ

脚本：三浦 有為子 ／ 監督：二宮 崇 ／ 特技監督：宮崎 龍太

10月17日放送：第15話「龍の住処」

天文研究会にUTTF調査員・志賀今日子からの呼び出しがくる。

それに応じた一同だったが、そこでプッチーを巨大化させるよう今日子に迫られる。ごまかす天文研究会だが、それと同時に埋立地から怪獣が出現したというニュースが飛び込む! しかも怪獣が向かう先にある病院には、カンナの祖母が入院していて…。

二つの危機を前に、カンナが選んだ解決策とは?!

ゲスト出演：田島 令子

登場キャラクター：古代龍獣ジャガラ

脚本：三浦 有為子 ／ 監督：二宮 崇 ／ 特技監督：宮崎 龍太

10月24日放送：特別総集編「続・超時空からこんにちは」

無数に広がるパラレルワールド。その一つで、またもや奇跡が起きようとしている……。相変わらず冴えない日々を送るエーコの元に、赤い球が再訪してくる! 赤い球は「本当の幸せ」について尋ねるのだが、予想外の反応をするエーコ。それに対して、赤い球はリムエレキングとなり、「テオ」の物語の続きを上映し始める!

出演：大熊 杏優 ・ 柄シャツ男(声の出演)

登場キャラクター：赤い球・リムエレキング

構成：継田 淳 ／ 演出：秦 敏樹

10月31日放送：第16話「いのちの順位」

科学センターで行われる研究発表会でのスピーチを前に、美濃部教授は突然の災難に見舞われる?! その原因、怪獣デスドラゴは科学センターに進路を向けており、UTTFは進路を森に向けるため動き出す。

しかし苫米地は、森に住む多くの野生動物たちのことを想い、悩む。そんなとき、エマは美濃部の考えをみんなに伝える……。各々の気持ちを受け、イブキは全ての命を守るため変身する!

登場キャラクター：破壊暴竜デスドラゴ

脚本：継田 淳 ／ 監督：神谷 誠

(C)円谷プロ (C)ウルトラマンテオ製作委員会・テレビ東京