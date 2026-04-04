バンダイは、2026年期間限定上映予定Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』より「『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』 CSMアトラスゼクター同梱完全版」を発売する。Blu-ray完全版は33,000円、DVDは28,600円。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2027年6月発送予定。

2027年6月発送予定「『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』 CSMアトラスゼクター同梱完全版」(Blu-ray完全版33,000円、DVD28,600円

「【Blu-ray完全版】 『仮面ライダーカブト 20th 天を継ぐもの』 CSMアトラスゼクター同梱完全版」は、2026年期間限定上映予定Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』のBlu-ray完全版、もしくはDVDと、劇中に登場する「アトラスゼクター」がセットになったスペシャル版(初回生産限定)。

CSMアトラスゼクターは、発売済みの「CSMカブトゼクター（ver.1/ver.1.5）」に付属する「ライダーベルト」にセットすることで、「仮面ライダーアトラス」の変身遊びが可能だ。

特典（予定）

映像特典：予告、ポスターギャラリー

音声特典：オーディオコメンタリー

ボーナスディスク：メイキング、各種舞台挨拶

ライナーノート

主題歌CD

セット内容

Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』（Blu-ray完全版）…１

CSMアトラスゼクター…1

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