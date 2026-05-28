11月6日より新宿バルト9ほか期間限定上映、2027年2月10日にBlu-ray&DVDの発売を行うVシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』より、3名のゲストキャストの解禁とバンドル付きムビチケカードの発売が発表された。

2006年より全国テレビ朝日系で放送された『仮面ライダーカブト』は、「天の道を往き、総てを司る男」と自らを称す主人公・天道総司/仮面ライダーカブト(演：水嶋 ヒロ)を中心に、人間に擬態する地球外生命体「ワーム」と、ワームに対抗するための秘密組織「ZECT」が戦う物語。Vシネクスト『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』は、20周年アニバーサリー作品である完全新作だ。

3名のゲストキャスト解禁!

解禁となるゲストキャストは、荒木飛羽(あらき とわ)、小寺結花(こでら ゆいか) 、馬場ふみか(ばば ふみか)の3名。

本作『仮面ライダーカブト20th 天を継ぐもの』の主人公・加賀美新／仮面ライダーガタック(演・佐藤祐基)の息子・加賀美結役に、主演映画『炎かがよへ』や今期の月9ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」、10月期日本テレビ系連続ドラマ「俺たちの箱根駅伝」など話題作への出演が続く荒木飛羽。

加賀美結の学友・天道ヒカル 役に映画『雨ニモマケズ』、映画『ハローマイフレンド』などに出演のほか、モデルとしても活躍する小寺結花。

さらに、TVシリーズで風間大介／仮面ライダードレイク(演・加藤和樹)と行動を共にし、メイクアシスタントをしていた記憶喪失の少女・ゴンが大人になって登場。ゴン役にはドラマ、映画をはじめ多数の作品に出演し、『仮面ライダードライブ』(2014年)では敵幹部のロイミュード・メディック役を演じた馬場ふみかが約10年ぶりに「仮面ライダー」作品に出演する。

加賀美 結 役・荒木飛羽 コメント

子どもの頃から仮面ライダーが大好きでずっと観ていたので、最初にお話をいただいた時は凄く驚きました。 7歳でスカウトされて事務所に入った当時から、「いつかライダー役をやりたい」とずっと憧れ続けていたので、まさか自分が演じさせていただけるなんて、まるで夢のような出来事でした。特に大好きな作品だった「仮面ライダーカブト」の撮影に入る前には実家に帰り、当時集めていた仮面ライダーグッズを引っ張り出してみました。 懐かしいカブトのおもちゃを眺めながら、「自分もこの作品に出演できるんだ」と、現場に入るまで毎日ワクワクしながら過ごしていたのを覚えています。カブトと一緒に、この20周年の節目を迎えられることを心から嬉しく思います。

加賀美 結 役・荒木飛羽

天道ヒカル 役・小寺結花 コメント

仮面ライダーシリーズは事務所の先輩方が出演されていて私の憧れでした。

そして「仮面ライダーカブト」は、私が生まれた年に放送されていて父と姉が大好きだった作品です。

そんなご縁のある作品に出演できること、とても嬉しいです! 現場では初めて経験すること、わからないことがたくさんありましたがその都度、監督や先輩キャストの皆さんにアドバイスをいただきました。みなさんの作品に対する熱い思いと愛情をとても感じました。

天道ヒカル 役・小寺結花

ゴン 役・馬場ふみか コメント

「仮面ライダーカブト」20周年おめでとうございます。

今作品にゴン役で出演させていただきました。

まさかこういった形でまた仮面ライダーの世界に帰ってくる日を迎えるとは思ってもいなかったので、私自身お話をいただいた時はとても驚きました。

私が仮面ライダードライブに出演していた時のスタッフさんとの再会もあり、とても貴重な時間を過ごすことができました。

楽しんでいただけると嬉しいです。

ゴン 役・馬場ふみか

アクリルムビチケスタンド付きムビチケカード、数量限定販売

「アクリルムビチケスタンド」付ムビチケカードの数量限定発売が決定。仮面ライダーカブトと「仮面ライダーカブト」を象徴する羽を組み立て、ムビチケカードを飾ることができる「アクリルムビチケスタンド」がセットになったムビチケカード(3,100円)は5月28日AM11：00より予約開始する。ムビチケカードのみの販売は7月24日発売予定。購入方法は、メイジャー通販・MOVIE WALKER STOREを確認のこと。

アクリルムビチケスタンド

組み立てイメージ

ムビチケ設置イメージ

ムビチケ

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