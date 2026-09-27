2025年8月開催の東京会場を皮切りに、全国5都市・累計約18万人以上を動員している「全スーパー戦隊展」について、12月26日～2027年1月31日の期間、静岡市清水文化会館マリナート(静岡県静岡市)での開催が決定した。

「全スーパー戦隊展」は、『秘密戦隊ゴレンジャー』から『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』までの「全スーパー戦隊」50年の歴史を様々な展示で振り返るイベントだ。歴代の「スーパー戦隊シリーズ」を「昭和」「平成」「令和」の3つの時代と共に巡り、これまで一般公開されることのなかった、実際に撮影で使用された小道具や衣装・ロボット・ミニチュアなど約500点以上もの資料を展示する予定。記憶に色濃い「悪の軍団」コーナーや、約300体のヒーローたちが一堂に介する圧巻の「全戦隊立像」など、50年の歴史を体感できる展示が揃う。

また、各会場即完売の大好評企画、「スーパー戦隊Dream Greeting」の実施も決定。全スーパー戦隊展応援隊長・関智一が発案した、憧れのスーパー戦隊のヒーローたちとあなただけの特別なグリーティングを体験できる。静岡会場での「Dream Greeting」の詳細は後日解禁予定。

「全スーパー戦隊展」および「Dream Greeting」の券売情報詳細は、10月下旬に発表予定。

『全スーパー戦隊展』静岡会場 概要

イベント名：全スーパー戦隊展

日程：2026年12月26日(土)～2027年1月31日(日) ※12月31日(木)、2027年1月1日(金)、12日(火)、18日(月)、25日(月)は休館日

時間：10:00～17:00(最終入場16:30)

場所：静岡市清水文化会館 マリナート(静岡県静岡市清水区島崎町214)

主催：東映／静岡朝日テレビ／静岡市清水文化会館マリナート

(C)テレビ朝日・東映 AG ・東映 (C) 東映 (C) 石森プロ・東映 (C) Marvel Characters,Inc. All Rights Reserved