「私、新番組やりたいぐらいです」――。お笑いタレントの有吉弘行が、30日に放送されたJFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』への出演を回顧。内村光良とともに司会を務めた歌合戦への愛を熱弁した。

有吉弘行

内村光良と『24時間テレビ』で歌合戦

有吉は前日、『24時間テレビ49』の土曜深夜企画「内村光良＆有吉弘行の日テレファミリー歌合戦～私がファミリーと届けたい歌～」に登場。内村と司会を務めた。

同企画には日本テレビの人気番組に出演するタレントが集結。内村率いる「花組」と、有吉率いる「星組」に分かれ、“番組ファミリーと届けたい歌”を生歌唱する番組対抗形式で行われた。

ラジオで有吉は、「昨日、私、久々に参加させていただきまして」と報告。内村との共演を振り返りながら、「私の大好きな歌合戦をやらせていただき」と、充実感をにじませた。

「うちの町でやってますよっていうのがあったら…」

もともと歌合戦が大好きだという有吉は、「もう本当にね、日本中の歌合戦に参加したいと思って」と宣言。大規模なテレビ番組に限らず、地域で行われる催しにも関心があるようで、「歌合戦、うちの町でやってますよっていうのがあったら、声かけてください!」と大げさに呼びかけて笑いを誘った。

これまでNHK『紅白歌合戦』で司会を務め、今回の『24時間テレビ』でも内村と歌合戦を届けた有吉。それでも歌合戦への意欲は尽きないらしく、「歌合戦、どんどん呼んでください。私、新番組やりたいぐらいです」と、新たな番組の実現まで熱望した。

アシスタントから、地域の小さな歌合戦でもよいのかと確認されると、「もちろん、もちろん」と即答。国内だけでなく海外の催しも対象だといい、「歌合戦に関するすべての情報をください」「国内外問わずですからね」と力を込めた。

さらに、グラミー賞やスーパーボウルのハーフタイムショーまで話題を広げて盛り上がり、「歌合戦、じゃんじゃん呼んでくださいよ」と冗談交じりに改めてアピールした有吉。『24時間テレビ』の企画で内村と司会を務めたことで、“歌合戦の新番組”を立ち上げたいという思いが強くなったようだ。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミアム会員のみ)。