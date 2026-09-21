「ドラマみたいな少年時代でしょ」――。TBSの安住紳一郎アナウンサーが20日、TBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)に出演。小学1年生当時の友人から番組に届いたメッセージに、「嬉しいなあ」「そんなこと覚えてるんだよ」と喜びをあらわにした。

安住紳一郎アナウンサー

ラーメン店の息子が持ってきた“おやつ”

この日のメッセージテーマは「愉快な友達の話」。番組終盤、北海道・美幌町の東陽小学校1年3組の頃の安住アナを知るという友人“たけし”さんからメッセージが届いた。

当時の“たけし”さんは、近所のラーメン店の息子“ニシザワくん”と、“たけし”さん宅のトイレをよく借りに来ていた“アズ”と一緒に、近くのひまわり公園でよく遊んでいたという。

そんな“ニシザワくん”が時折持ってきた“おやつ”が、ラーメン店ならではのものだった。チャーシューの切れ端をアルミホイルに包んで持参していたそうで、“たけし”さんは、かっぱえびせんにも飽きていた“アズ”にとって「すごくテンションの上がるおやつでした」と振り返った。

小学1年生だった3人は、手も洗わずにチャーシューを手づかみで夢中になって食べていたという。ただ、“たけし”さんは今になって、当時の“ニシザワくん”がよく鼻水を垂らし、袖で拭っていたことを思い出し、「あの塩味は果たしてチャーシューの本当の味だったのだろうか」とユーモアたっぷりにつづり、スタジオは爆笑に包まれた。

「ドラマみたいな少年時代」を回顧

小学校時代の友人から届いた思わぬメッセージに、“アズ”こと安住アナは「私の小学校1年生の時の友人からです。ありがとうございます。たけしくん」「嬉しいなあ」と感激。「目に浮かぶようです」と話す中澤有美子アナに、「ラーメン屋の息子さんがさ、チャーシューの切れっぱしをアルミホイルに入れてさ、公園に持ってくるんだよ」と懐かしそうに説明した。

さらに、「ドラマみたいな少年時代でしょ」と笑いながら、かっぱえびせんの端をなめてつなげ、長い棒のようにして食べていたことまで回想。「嬉しくない? たけしくん、そんなこと覚えてるんだよ」と改めてリアクションしながら、“たけし”さんに向けて「嬉しい。ありがとう」と感謝していた。