日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)の土曜深夜企画「内村光良＆有吉弘行の日テレファミリー歌合戦～私がファミリーと届けたい歌～」で、内村光良と有吉弘行が司会を務めることが発表された。

同企画は生放送で、日テレの人気番組が集結。内村率いる「花組」と有吉率いる「星組」に分かれ、番組対抗形式で“番組ファミリーと届けたい歌”を生歌唱する。

内村光良「花組」VS有吉弘行「星組」

参加するのは、『有吉ゼミ』『有吉の壁』『上田と女が吠える夜』『世界まる見え!テレビ特捜部』『バズリズム 02』『DayDay.』『Golden SixTONES』『THE 突破ファイル』『X秒後の新世界』『夜の音』など、日本テレビの各番組。

それぞれの“番組ファミリー”が花組と星組に分かれ、会場とテレビの前を盛り上げるパフォーマンスを繰り広げる。

さらに、人気アーティストによる生歌唱や深夜の生中継も実施。テレビ東京『にちようチャップリン』とのスペシャルコラボも予定されている。

今年の『24時間テレビ49』のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」。総合司会を内村、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが担当し、チャリティーパートナーをSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーを星野真里、スペシャルサポーターを北川景子、チャリTシャツのスペシャルサポーターをちゃんみなが務める。