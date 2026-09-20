「1回も使ったことないかもしれない」――。お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルと村上が、10日深夜に放送されたニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)で、ホテルで最後まで使えないものを告白。貴重なアイテムを温存してしまうゲームの心理になぞらえ、“ラストエリクサー症候群”だと話した。

ホテルのタオル4枚に「結構シビアじゃない?」

番組では、「優しすぎて面白くないと彼女から言われた。フワフワすぎてふきづらいバスタオルかい!」というリスナーの投稿をきっかけに、柔らかすぎるタオルが話題となった。野田は、ふわふわしたタオルについて、肌触りは良いものの水を吸いにくい場合があると指摘。体を洗うタオルも、しっかりした素材より、薄い方が泡立ちやすいと話した。

また、コンビニエンスストアで購入した新品のタオルをすぐに使うと、衣服や首回りに細かな繊維が大量につくことがあるという。村上は、コンビニでタオルを買う人は、その場ですぐ必要だから購入しているとして、「コンビニで洗うところをつくっておいてほしい」と要望した。

そこから野田は、ビジネスホテルに用意されているタオルについて、「ちっちゃいの2枚、でっかいの2枚ってさ、結構シビアじゃない?」と疑問を口にした。

「でっかいタオル残しちゃうんだよね」

村上は、タオルが足りなければ、フロントに頼むことで追加してもらえる可能性があるとしながら、わざわざ部屋まで持ってきてもらうのは面倒だとも。野田は「エリクサー症候群があるからさ。ラストエリクサー症候群ね」と切り出し、「でっかいタオル残しちゃうんだよね」と明かした。

“ラストエリクサー症候群”とは、ゲームに登場する貴重な回復アイテム「ラストエリクサー」を、必要な場面に備えて温存し続け、結局最後まで使わない心理を表した言葉。野田は、ホテルの大きなバスタオルを貴重なアイテムのように残してしまうという。村上も「でっかいの1回も使ったことないかも」と共感し、野田の「マジで? 残すよな、あれ」に「残す残す」と返した。

寿司店でも好物を最後まで温存

村上の“ラストエリクサー症候群”は、ホテルのタオルだけではないらしく、好きな食べ物も、もったいなくて最後まで残してしまうという。寿司店のコースで、最初に柔らかく煮たタコが提供されると、村上は好物であるため、すぐには食べずに温存。店側が最初に食べることを想定して提供していても、最後の楽しみに取っておくそうだ。

なかなか箸をつけないため、店員が何度も様子を見に来ることも。村上は、それでも食べず、途中からグラスの陰に隠して残しておくと説明した。妻と食事をした際にも、いつまでもタコを残しているため、「まだ取ってんの?」と指摘されるという。村上は「好きすぎるから、最後に」と、好物だからこそ食べられない複雑な心境を語っていた。

『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。