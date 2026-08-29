『24時間テレビ』内村光良＆有吉弘行司会の生歌合戦　モナキがオープニングアクト

内村光良と有吉弘行が司会を務める「日テレファミリー歌合戦～私がファミリーと届けたい歌～」が、日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)で生放送される。『有吉の壁』『Golden SixTONES』『THE 突破ファイル』など日本テレビの人気番組から出演者が集結し、“番組ファミリーと届けたい歌”を披露する。
この企画では、日本テレビの人気番組が集結。内村がリーダーを務める「花組」と、有吉が率いる「星組」に分かれ、番組対抗形式で“番組ファミリーと届けたい歌”を生歌唱する。
『有吉ゼミ』から工藤阿須加、とにかく明るい安村、もう中学生、『有吉の壁』から佐藤栞里、チョコレートプラネット、シソンヌ、パンサー、『上田と女が吠える夜』から大久保佳代子、若槻千夏が出演。
『世界まる見え!テレビ特捜部』から岩田絵里奈、『バズリズム02』からバカリズム、『DayDay.』からアンミカ、渋谷凪咲、登坂絵莉が登場する。
さらに、『Golden SixTONES』から京本大我・森本慎太郎(SixTONES)、藤森慎吾、松井ケムリ、タイムマシーン3号、『THE 突破ファイル』からEXIT、岡部大(ハナコ)、佐々木美玲、松陰寺太勇(ぺこぱ)が参加する。
『X秒後の新世界』からはせいや(霜降り明星)、ヒコロヒー、『夜の音』からは畑芽育、CRAZY COCOが出演する。
オープニングアクトはモナキが担当。各番組の出演者が、どんな楽曲とパフォーマンスで会場を盛り上げるのか注目される。
テレビ東京『にちようチャップリン』とのコラボも
局の垣根を越えた企画も用意されており、テレビ東京『にちようチャップリン』とのコラボを実施する。
さらに、サプライズアーティストも登場予定。日テレの番組ファミリーが集結する生歌合戦で、どのようなステージが繰り広げられるのか。
【編集部MEMO】
『24時間テレビ49』では、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。チャリティーパートナーをSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーを星野真里、スペシャルサポーターを北川景子、スペシャルサポーター(チャリTシャツ)をちゃんみなが務める。