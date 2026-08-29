『24時間テレビ』内村光良＆有吉弘行司会の生歌合戦　モナキがオープニングアクト

内村光良と有吉弘行が司会を務める「日テレファミリー歌合戦～私がファミリーと届けたい歌～」が、日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)で生放送される。『有吉の壁』『Golden SixTONES』『THE 突破ファイル』など日本テレビの人気番組から出演者が集結し、“番組ファミリーと届けたい歌”を披露する。

モナキ

この企画では、日本テレビの人気番組が集結。内村がリーダーを務める「花組」と、有吉が率いる「星組」に分かれ、番組対抗形式で“番組ファミリーと届けたい歌”を生歌唱する。

『有吉ゼミ』から工藤阿須加、とにかく明るい安村、もう中学生、『有吉の壁』から佐藤栞里、チョコレートプラネット、シソンヌ、パンサー、『上田と女が吠える夜』から大久保佳代子、若槻千夏が出演。

『世界まる見え!テレビ特捜部』から岩田絵里奈、『バズリズム02』からバカリズム、『DayDay.』からアンミカ、渋谷凪咲、登坂絵莉が登場する。

さらに、『Golden SixTONES』から京本大我・森本慎太郎(SixTONES)、藤森慎吾、松井ケムリ、タイムマシーン3号、『THE 突破ファイル』からEXIT、岡部大(ハナコ)、佐々木美玲、松陰寺太勇(ぺこぱ)が参加する。

『X秒後の新世界』からはせいや(霜降り明星)、ヒコロヒー、『夜の音』からは畑芽育、CRAZY COCOが出演する。

オープニングアクトはモナキが担当。各番組の出演者が、どんな楽曲とパフォーマンスで会場を盛り上げるのか注目される。

テレビ東京『にちようチャップリン』とのコラボも

局の垣根を越えた企画も用意されており、テレビ東京『にちようチャップリン』とのコラボを実施する。

さらに、サプライズアーティストも登場予定。日テレの番組ファミリーが集結する生歌合戦で、どのようなステージが繰り広げられるのか。