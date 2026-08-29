内村光良、またも大地震の故郷・熊本へ「踏ん張って頑張って」 『24時間テレビ』一人語りでスタート

「本当に一日一日を大事に」――。日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』(29日18:30～30日20:54)は、オープニングで総合司会の内村光良の一人語りでスタート。地震に見舞われた故郷・熊本をはじめ、苦しい状況にある人たちへ思いを寄せた。

  • 内村光良

    内村光良

「またしても私の故郷熊本が地震に遭い」

熊本県出身の内村は「また今年ですね、またしても私の故郷・熊本が地震に遭い、今も多くの方が苦しい思いをしていらっしゃいます。そして連続する豪雨。本当に不安で日々を過ごしていらっしゃる方も多いと思います」と、被災地の人々に思いを寄せた。

さらに内村は、自然災害だけでなく、突然の事故や病気に直面する人々にも言及。「思いがけない事故や病気、本当に一日一日を大事に、もう踏ん張って頑張ってですね、なんとか元気になって、そう願っております」と呼びかけた。

今年のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」。最後に内村は「家族や仲間と共に」と言葉を結んだ。

24時間テレビチャリティー委員会は、熊本県に1,000万円の義援金を拠出。あわせて、「24時間テレビ熊本地震緊急募金」も実施している。

【編集部MEMO】
『24時間テレビ49』では、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。チャリティーパートナーをSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーを星野真里、スペシャルサポーターを北川景子、スペシャルサポーター(チャリTシャツ)をちゃんみなが務める。

(C)日テレ

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