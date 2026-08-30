日本テレビ系大型特番『24時間テレビ49−愛は地球を救う−』(8月29日18:30～8月30日20:54)で30日、チャリティーパートナーの芳根京子が、がんと闘う少女・茜吏(あかり)ちゃん(8)とともにサンドアートパフォーマンス「芳根京子ががんと闘う少女とサンドアートで描く家族の物語」を披露した。

茜吏ちゃんは3歳のときに小児がんの一種である髄芽腫を発症し、現在も後遺症と向き合いながら生活している。放送されたVTRでは、芳根がナレーションを担当し、さまざまな挑戦を続ける茜吏ちゃんと、それを支える家族の日常が紹介された。

芳根自身も中学2年生のときにギラン・バレー症候群を発症し、思うように体を動かせなかった経験を持つ。家族、とりわけ母親の支えを受けて乗り越えた経験が、今回の企画で茜吏ちゃんとの大きな共通点となった。

本番に向け、2人は夏の間、サンドアート集団・SLITの指導のもとで練習を重ねた。ステージでは、秦基博の「ひまわりの約束」に乗せ、芳根によるストーリー朗読と、茜吏ちゃんが家族へ宛てた手紙の朗読とともに、闘病生活を支えてくれた家族への感謝を砂のアートで表現。会場には父、母、妹の乙嘉(おとか)ちゃん(7)も駆けつけ、家族が見守る中で次々と砂絵が描き出された。

パフォーマンス終了後、芳根は「茜吏ちゃんとともに素敵な夏を過ごせて本当に嬉しかったです! 毎日練習を重ねていたので、本当に茜吏ちゃんよく頑張りました!」と笑顔でコメント。一方、初めての大舞台を終えた茜吏ちゃんは「楽しかった!」と達成感をにじませた。

【編集部MEMO】

『24時間テレビ49』は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。チャリティーパートナーをSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーを星野真里、スペシャルサポーターを北川景子、スペシャルサポーター(チャリTシャツ)をちゃんみなが務める。今年のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」。

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