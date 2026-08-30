「ひとり一人のひたむきさや真っすぐなところをたくさん見てきた」――。SixTONESの京本大我が、日本テレビ系大型チャリティー番組『24時間テレビ49－愛は地球を救う－』(29日18:30～30日20:54)で30日、横浜市立ろう特別支援学校の児童・生徒らとともに「ドラムライン&アニメソングパフォーマンス」を両国国技館のメインステージで生披露した。

今回の企画では、ドラム初心者の京本が、耳の不自由な子どもたちとともにプロドラムパフォーマンス集団「鼓和-CORE-」の指導のもとドラムラインに挑戦した。

ステージには、横浜市立ろう特別支援学校の児童・生徒20人、関東学院マーチングバンド28人、京本を加えた総勢49人が集結。練習当初は息を合わせることに苦戦する場面もあったが、本番では一糸乱れぬパフォーマンスを披露した。

冒頭は、京本と子どもたちによるスネアドラム、そして関東学院マーチングバンドのバスドラム・シンバル隊によるドラムラインからスタート。視覚や身体で感じるリズムを頼りに、緊張感あふれるアンサンブルを響かせた。

続いて管楽器も加わり、アニメソングメドレーへ。「名探偵コナン メイン・テーマ」、映画『THE FIRST SLAM DUNK』エンディング主題歌の10-FEET「第ゼロ感」、さらにアニメ『SPY×FAMILY』のテーマ曲を演奏し、会場を大いに盛り上げた。

見どころとなった京本のドラムソロでは、力強い演奏で観客を魅了。子どもたちも笑顔あふれるパフォーマンスを見せ、約4分間にわたるステージを成功させた。

京本大我「同じチームでパフォーマンスできてうれしい」

パフォーマンス終了後、京本は生放送で次のようにコメントした。

「この1カ月半みんなと一緒に向き合わせていただいて、ひとり一人のひたむきさや真っすぐなところをたくさん見てきたので、こうして今日同じチームでパフォーマンスできたことがうれしいです。みんなそれぞれに夢や思いを掲げて今日挑んでいる部分がたくさんあるので、見ていただけてうれしいです。ありがとうございました」

子どもたちや家族とともに高難度のパフォーマンスをやり遂げ、会場は大きな拍手と歓声に包まれた。

【編集部MEMO】

『24時間テレビ49』は、内村光良、羽鳥慎一、水卜麻美アナウンサーが総合司会を担当。チャリティーパートナーをSixTONES、山崎育三郎、芳根京子、チャリティーランナーを星野真里、スペシャルサポーターを北川景子、スペシャルサポーター(チャリTシャツ)をちゃんみなが務める。今年のテーマは「わたしの家族の話～あなたは誰を想う?～」。

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