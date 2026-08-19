M!LK曽野舜太にパンサー尾形が「水イイじゃん!」懇願 『有吉の壁』EBiDANライブ本番当日にコラボ

ライブ本番当日に『有吉の壁』のロケへ――M!LKの塩崎太智、曽野舜太、吉田仁人が、19日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『有吉の壁』(毎週水曜19:00～)の「EBiDANライブコラボSP」に登場する。3人はさらば青春の光とコラボするものの、時間がなさすぎて思わぬ展開に。さらに曽野には、パンサー尾形が「水イイじゃん!」を一緒にやってほしいと懇願する。

M!LK、さらば青春の光とロケへ…しかし「時間がなさすぎて」

今回は、『有吉の壁』がEBiDANのライブ本番当日にコラボ。ライブ会場の東京・国立代々木競技場第一体育館・第二体育館を舞台に、ステージやバックヤード、物販会場にいそうなスタッフや観客になりきったEBiDANメンバー33人が、壁芸人たちとネタを繰り広げる。

M!LKから登場するのは、塩崎、曽野、吉田の3人。さらば青春の光とロケをしようとするものの、ライブ本番当日ということもあって、あまりにも時間がなく思わぬ展開を迎える。

さらに曽野には、パンサーの尾形貴弘が接近。かつて『有吉の壁』で披露し、爆笑をさらったネタをぜひ一緒にやってほしいと、「水イイじゃん!」を懇願する。曽野は尾形の熱烈なお願いにどう応えるのか。

番組にはM!LKのほか、超特急、SUPER DRAGON、ONE N' ONLY、Sakurashimeji、原因は自分にある。、BUDDiiS、ICEx、Lienelから計33人が出演。超特急のカイ、ユーキ、マサヒロはきつねから音楽指導を受けるほか、Sakurashimeji×どぶろっく、Lienel×ジェラードンなど、ここでしか見られない組み合わせのネタも展開される。

MCは有吉弘行、アシスタントは佐藤栞里。壁芸人として、シソンヌ、ジャングルポケット、タイムマシーン3号、パンサー、さらば青春の光、ジェラードン、どぶろっく、とにかく明るい安村らが出演する。

【編集部MEMO】

M!LKは、佐野勇斗、塩崎太智、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人による5人組ダンスボーカルグループ。2014年に結成され、2015年にメジャーデビュー。音楽活動に加え、メンバーそれぞれが俳優、バラエティなど幅広い分野で活動している。

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