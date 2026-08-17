「ずっと放置してる」「お金も払ってない」アイドルグループ・M!LKの曽野舜太が、メンバーに“謝りたいこと”を告白した――。

曽野舜太

トロッコのネームプレート買取じゃんけんの結末にファンほっこり「末っ子舜太に激甘」

7日に更新されたYouTubeチャンネル『M!LK』。2026年上半期を振り返るなか、突然、曽野が、「ちょっと1つだけ謝らせていただいてもいいですか……?」と吐露。実は、ツアー後に、「じゃんけんで勝った人が、トロッコのネームプレートをお買い上げ」というゲームをしていたそうで、「僕が勝ったんですよ。でも、展示会があったから、“お借りさせてください”って言われて。1回渡して、そこからずっと放置しております」と告白した。

トロッコのネームプレートは、「のぞいてみるく? 展」で展示。ところが、曽野は展覧会終了後に引き取らなかったようで、「俺も気持ち悪すぎて……。ちょっと言わせてください」と申し訳なさそうな表情。さらに、「お金も払ってない」とぶっちゃけ、「“おいくらなんですか? ”って聞いたら、本当に高い金額を提示されて」と苦笑い。メンバーの塩崎太智は、「ええ～!?」と声を上げつつ、「最近、YouTube始めたやん? 背景に飾ったら?」と提案した。

しかし、曽野は、「本当に持って帰るの? ごめんなさい。何したらいいですか? どうやったら帳消しにできる?」と必死の抵抗。すると、「筋通そう」とピシャリ言い放った山中柔太朗が、「これからも頑張ってくれる?」と笑み。これに、「お父さんやん!」「甘すぎる!」と声が上がるも、曽野は、「パパ～! ごめん～!」とホッとした様子。山中は、「できないことは、できませんって言おう。舜太はこれからも頑張るんで許してください。すみません」とカメラに向かって呼びかけていた。

ファンからは、「筋通そうで“これからも頑張ってくれる? ”なの優しすぎる」「柔ちゃんって…ホント優しい」「“出来ないことは出来ませんって言おう”←誠実な人すぎて大好き」「末っ子舜太に激甘なお兄ちゃんいて神」「柔太朗の優しさやばい」「泣けてきた」など、“メンバー愛”に感動する声が上がっている。