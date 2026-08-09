「5時間半寝てしまいました」アイドルグループ・M!LKの佐野勇斗が明かした渡米中の“爆睡報告”にファンから反響の声が寄せられている――。

佐野勇斗

NYから帰国後もイベント出席&ドラマのクランクインの超過密スケジュール

4日に更新されたYouTubeチャンネル『佐野勇斗だぞ』では、米・ニューヨークで行われた「GUCCI(グッチ)」のクルーズファッションショーに出席した様子を公開。移動中の車内では、「サンフランシスコからニューヨークの飛行機を終え、今ホテルに向かっております」と話し、「約5時間半の機内でしたが、爆睡してしまいました」と告白。「今は7時半とかなんですが、まずいですね。5時間半寝てしまいました。1回も起きることなく。なので、今夜寝れません」と苦笑しながら明かした。

また、ニューヨークで、街歩きをしながらショッピングやグルメを満喫した佐野。ファッションショー前には、「明日の朝には、もう帰国です」と話し、「明日は朝7時ぐらいに出発して、14時間かけて帰国します。そこからすぐに、渋谷かどっかに向かって、『トイ・ストーリー』のイベントに出席します」「家に帰ってすぐ寝て、次の日は火曜10時のドラマのクランクインでございます」と怒涛のスケジュールをぶっちゃけ。「非常にまずい(笑)。頑張っていき滅!」と自らを鼓舞する場面もあった。

コメント欄には、「寝てくれてありがとう!」「佐野勇斗の睡眠よりこの世で嬉しいもんない」「佐野さんが寝てくれるのが1番安心するよ」「約5時間半1回も起きずに爆睡してくれてありがとう幸せです」「はやちゃんから爆睡という言葉を聞けて本当に嬉しい」「5時間半爆睡したことを褒めたい」「み!るきーずは今日は何時間寝ましたっていう報告がいちばん幸せだと思う」「たくさん寝て〜!」など、佐野の“爆睡”報告に安堵する声が上がっている。