ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が7日、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』(公開中)の公開御礼舞台挨拶に、今井竜太郎、上堀内佳寿也監督とともに登壇。同作出演を知ったときのM!LKメンバーのリアクションを明かした。

  • 曽野舜太(M!LK)

    曽野舜太(M!LK)

俳優・曽野舜太は“ワル”が似合う　『仮面ライダーゼッツ』監督「いろんな道が…」

「作品出演にあたって、M!LKのメンバーからのアドバイスは?」と聞かれると、曽野は「出演するってなったときに伝えるのは恥ずかしかったので、楽屋で台本を開いていたら、『え! 舜ちゃん、仮面ライダー出るんだ!』と言ってくれて」とM!LKメンバーのリアクションを明かす。M!LKには『仮面ライダー』シリーズに出演経験のあるメンバーもおり、「山中柔太朗は、“ズキュンパイア”という役をしていて、仮面ライダーの歴史ある世界はどういう感じなのかをアドバイスをもらいました」と振り返った。

さらに、他のメンバーのリアクションについても聞かれると、塩崎太智(※崎はたつさき)のリアクションを「すごいやん! 舜ちゃん、マジ出るん? ほんま!?」とモノマネを交えて披露しつつ、「それぞれが自分のことのように喜んでくれました」と笑顔を見せていた。 今作を手掛けた上堀内監督は、“俳優・曽野舜太”について「お芝居をめちゃくちゃいっぱいされているわけではないけど、“ワル”が似合う!」とコメント。続けて「だからこそ、M!LKの曽野舜太さんの表情もメディアを通して見させていただいていますが、他の表情もお芝居を通してみてみたい。いろんな役をチャレンジしてみたら、いろんな道が見つかりそうで、個人的に楽しみ」と期待を寄せた。

この言葉を受けて、曽野は「この歴史ある『仮面ライダー』という作品に参加させていただくにあたって、めちゃくちゃ緊張していた。衣装合わせのときに相談したら、すごく親身になってくれて。現場でも僕たちが演じやすいような環境を作ってくれた」と感謝。「これからももっといろんな顔を見せていけるようにがんばるので、ぜひ困ったときは頼らせてくれると嬉しいです(笑)」と俳優業に意欲をのぞかせていた。

  • “ズキュンパイア”ポーズ

    “ズキュンパイア”ポーズ

  • 腕についていたバンドが……

    腕についていたバンドが……

  • いつの間にかマイクに

    いつの間にかマイクに

  • スタイルの良さが際立つ曽野舜太

    スタイルの良さが際立つ曽野舜太

  • 正しい日本語を教えてあげる曽野舜太(右)

    正しい日本語を教えてあげる曽野舜太(右)

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