「取り下げてくれれば、それで別に怒りもしないし、よかったんだけど……」お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、13日に放送されたニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』(毎週月曜～木曜 13:00～)にゲスト出演。お笑いコンビ・鬼越トマホークの良ちゃんとの“騒動”について経緯を説明した。

渡部建

ナイツ塙「すれ違いコントだ」に渡部ツッコミ「大変なんだよ」

良ちゃんは8日、自身のSNSで、「渡部健いつまでゴミなんだクソが」と名指しで怒りを表明。コンビのYouTubeチャンネルにおいて、渡部の出演依頼を巡って“行き違い”があり、渡部の所属事務所・プロダクション人力舎が抗議の声明を出すトラブルに発展した。

番組では、パーソナリティのナイツの塙宣之が、「Xに『お騒がせしてます』って書いてあったけど、あれは6年前の出来事だよ」と振ると、渡部は「最近のやつがあるんだよ」と応じ、「申し訳ないよ。おかげでチケットもう全部売れちゃったよ」と騒動の思わぬ影響を明かした。

続けて、「情報が錯綜というか、なんかごちゃごちゃしてるんで、ご説明させていただいていいですか?」と一連の流れを説明。「トークライブをやるので、お知らせをしないといけない。うちのライブのプロデューサーが動いてくれる中で、鬼越トマホークのYouTubeがいいんじゃないかということで、お願いをした」とし、「鬼越さん的にはライブの告知でPR案件になるから、『確認入れます、調整します』みたいなやり取りがあって、『OK出ました』で、そこは話は終わってた」と振り返った。

一方で渡部本人は、その調整過程を把握しておらず、後からプロデューサーに「鬼越さんのYouTubeどうですか?」と聞かれた際、「俺は他事務所だし、面識ほぼないし、急にライブの告知でお邪魔するの申し訳ないから。事務所の確認もいるし、ちょっと難しいかも」と返答したという。この返答を受け、プロデューサーが「難しいかも」と伝えたことで、鬼越側には「調整したのに急に出ないってどういうことだ」と受け取られてしまったと説明した。

そのうえで、「Xでいろいろ言われて、“実は誤解なんですよ”で取り下げてくれれば、それで別に怒りもしないし、よかったんだけど」としつつ、「なかなかうちの人力舎から『取り下げてください』ってお願いしても、なかなか取り下がらない」と告白。「その間に、あのXがとんでもないバズり方して。誹謗中傷じゃないけど、もうあれが事実のようになってたんで、事務所から表明をするしかなかった。そういう流れ」と声明発表に至った理由を語った。これに対し、塙が「すれ違いコントだ」とまとめると、渡部は「そんなポップにまとめんじゃないよ。大変なんだよ」とツッコんでいた。

なお、良ちゃんは17日、「先日、僕のXの投稿で、行き過ぎた表現で渡部さんを傷つける発言をしてしまいました」「どんな行き違いがあったにせよ、感情の勢いに任せてあんな投稿をしていい理由にはなりません。絶対に言ってはいけない言葉だったと、深く反省しています」「改めまして、今回の件で世間の皆様を大きくお騒がせしてしまったこと、そして嫌な思いをさせてしまったこと、皆様にお詫び申し上げます」と謝罪。問題となった投稿を削除したことを報告している。