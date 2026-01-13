お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が2日、YouTubeチャンネル『さまぁ～ずチャンネル』にゲスト出演。不倫騒動後に“救ってくれた”人を明かした。

渡部建

「あの直後ですから」「すごいみんな腫れ物みたいな…」

2020年に不倫スキャンダルを起こし、芸能活動を自粛していた渡部。現在の“飲み友達”を聞かれると、「今はパパ友とかですね。子供が同じ学校のパパ友、ママ友とかが多い」と告白。しかし、「あの直後ですから。すごいみんな腫れ物みたいな。気を使われて」と距離が縮まるまで時間がかかったといい、「みんな最初、すごい警戒してるんですけど。何人か近づいてくるんですよ。でも、だいたいその人は、ご自身も夫婦トラブルある人。“実は私もね……”みたいな」と苦笑いでぶっちゃけた。

一方で、「そういう人たちに、結構救われましたよ」と感謝も。「幼稚園を卒業する4年後は、もうなんか仲良くなって。一緒に飲み過ぎちゃって、イジられてました。“おい! 元芸人!”って。“いや今もやってるわ!”みたいな感じで」とフランクな関係になれたそうで、三村マサカズは、「ええ～!? そこまで仲良くなるんだ」とビックリ。大竹一樹が、「同じ仕事じゃないから、気も楽なんじゃない?」と想像すると、渡部は、「そうですね。業界の人あんまいないんで」と返していた。