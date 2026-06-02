アンジャッシュ渡部建、活動自粛期間中の収入を明かす　『資産、全部売ってみた』

活動自粛中の生活について、アンジャッシュの渡部建が赤裸々に語った。収入がほとんど途絶えるなか、違約金や生活費の負担に直面し、貯金も大きく減少。それでも「家族は俺が養う」と決めていたという当時の思いを明かした。
アンジャッシュ渡部建、活動自粛期間中の収入
5月28日配信のABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画にアンジャッシュの渡部建が登場した。
番組スタッフからの直撃取材で、活動自粛期間中の収入について問われるた渡部は「昔出した配信映像とかDVDの印税が、何十円、何百円単位で入ってきていた」「半年で200円程度」と当時の状況を告白。
さらにスタジオでは「(世間の)皆さん『奥さんが稼いでいるからいいじゃない』ってなるんですけど」と、妻の収入に頼っていると思われがちな現状にも触れ、「奥さんの収入には頼らない、頼ったら終わりだと思って。家族は俺が養うって決めたんで」と、強く決意していたと語った。
また、騒動後は「貯金から賄うしかない」と振り返ると、「違約金、タレント自腹って噂は聞くでしょ?」「全財産持っていかれるぐらい」と、自ら違約金について切り出す。MCの吉村崇から「(貯金)9割ぐらい下手したら減った?」と聞かれ、「9割まではいかないけど、ほとんどもうなくなりました」と、壮絶なお金事情を赤裸々に明かした。
アンジャッシュ渡部建— ABEMAバラエティ (@ABEMA_Variety) May 29, 2026
「奥さんの収入には頼らない」
◤資産全部売ってみた
ABEMAで無料配信中◢
【編集部MEMO】
ABEMAのオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全部売却し、新たな夢に挑む姿に密着する人生再スタート応援バラエティ”。番組MCには、前作に続き、2年半ぶりの芸能界復帰とは思えない番組進行を見せた小島瑠璃子と、圧倒的な安定感で番組を盛り上げる平成ノブシコブシの吉村崇の2名が続投。ゲストたちの人生の転落と再起、そして新たな夢への挑戦、そしてリアルなお金事情を見届ける。