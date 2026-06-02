アンジャッシュ渡部建、活動自粛期間中の収入を明かす　『資産、全部売ってみた』

活動自粛中の生活について、アンジャッシュの渡部建が赤裸々に語った。収入がほとんど途絶えるなか、違約金や生活費の負担に直面し、貯金も大きく減少。それでも「家族は俺が養う」と決めていたという当時の思いを明かした。

アンジャッシュ渡部建、活動自粛期間中の収入

5月28日配信のABEMAオリジナルバラエティ番組『資産、全部売ってみた』では、自身の象徴ともいえる資産を査定し、人生を見つめ直す「コジウリ(誇示売り)」企画にアンジャッシュの渡部建が登場した。

番組スタッフからの直撃取材で、活動自粛期間中の収入について問われるた渡部は「昔出した配信映像とかDVDの印税が、何十円、何百円単位で入ってきていた」「半年で200円程度」と当時の状況を告白。

さらにスタジオでは「(世間の)皆さん『奥さんが稼いでいるからいいじゃない』ってなるんですけど」と、妻の収入に頼っていると思われがちな現状にも触れ、「奥さんの収入には頼らない、頼ったら終わりだと思って。家族は俺が養うって決めたんで」と、強く決意していたと語った。

また、騒動後は「貯金から賄うしかない」と振り返ると、「違約金、タレント自腹って噂は聞くでしょ?」「全財産持っていかれるぐらい」と、自ら違約金について切り出す。MCの吉村崇から「(貯金)9割ぐらい下手したら減った?」と聞かれ、「9割まではいかないけど、ほとんどもうなくなりました」と、壮絶なお金事情を赤裸々に明かした。

アンジャッシュ渡部建

「奥さんの収入には頼らない」



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