「まさか…」誕生日の“0時00分”、意外な人物から着信に驚きと興奮　レインボー・ジャンボたかおが実名告白

「0時00分にわざわざ……」お笑いコンビ・レインボーのジャンボたかおが1日、都内で行われたテレビ朝日・ABCテレビ系ドラマ『マイ・フィクション』(7月5日スタート 毎週日曜22:15～)の制作発表会見に登壇。誕生日を迎えた直後、電話で祝ってくれた人物を明かした。

玉森裕太がジャンボたかおに贈ったプレゼントとは

ドラマの内容にちなみ、「最近あった“最高の記憶”」についてトークが展開すると、ジャンボは誕生日にまつわるエピソードを披露。6月25日に37歳を迎えたジャンボは、「誕生日を迎えた瞬間、0時00分にアッコさんから着信があったんです」と和田アキ子から電話があったことを明かした。

「『もしもし、アッコさん! お電話いただいてありがとうございます』と言ったら、『ハッピーバースデ～トゥーユ～』と(歌ってくれて)。しかも全力の! (ディアからジャンボまでの)タメが長いです!」と興奮気味に振り返り、「まさかアッコさんから0時00分にわざわざ歌を歌ってもらえるなんて思わなかったですね!」と笑顔を見せていた。

また、主演の玉森裕太からも誕生日プレゼントをもらったそうで、「渡し方もスマートで! さわやかでしたよ～。悪いけど、まつげも長い! 素敵でした」と感激。プレゼントの中身は、お風呂好きのジャンボにぴったりな、湯舟に浮かべることができるスピーカーだったといい、「お風呂でテレビを観るのが大好きなので、昨日から使わせていただいております!」と喜んでいた。

会見には、ジャンボのほか、主演の玉森、森川葵、宮澤エマ、野村周平が登壇。MCはジャンボの相方・池田直人が務めた。

ドラマ『マイ・フィクション』あらすじ

主人公の伊川正樹(玉森裕太)は、事件件数ゼロ・連続1,100日達成を誇る、平和すぎる町「森沼ネクスタウン」で暮らす平凡な男。老人ホームで介護士として働きながら、結婚6年目を迎えた愛する妻・真弓(宮澤エマ)と、ペットの文鳥・ピョートルと、幸せな毎日をおくっていた。穏やかで優しい性格の伊川は、職場の同僚や近所との関係も良好を築き、温かい人々に囲まれながら、平穏無事な日々を過ごしていた。

そんなある日、伊川は転落事故に遭い、意識不明に。1週間後、目を覚まして急いで自宅に戻ると、そこには自分になりすまして暮らす他人の姿が。さらに同僚や近所、妻・真弓すらも伊川のことを覚えておらず、幸せな日常から一変、不可解な状況に追いつめられる。 彼の身に一体何が起きたのか。やがてそこには、“衝撃の真実”が隠されていることが明らかになる。