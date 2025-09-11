“日本一のコント師”を決める大会『キングオブコント2025』のファイナリスト記者会見がこのほど、東京・赤坂のTBSで行われ、準決勝を戦った35組の中から決勝進出を果たした10組が出席。初の決勝進出を決めたレインボーは、仕事の都合でフォトセッションのみの参加となったが、笑顔でガッツポーズを決めて喜びを表現した。

2008年にスタートし、毎年TBSで決勝戦を生放送している『キングオブコント』。18回目となる今年は、過去最多となる3449組がエントリーし、9月4日・5日に35組のセミファイナリストたちによる準決勝が開催された。

決勝を決めたのは、青色1号(太田プロ)、うるとらブギーズ(吉本興業 東京)、元祖いちごちゃん(浅井企画)、しずる(吉本興業 東京)、トム・ブラウン(ケイダッシュステージ)、ファイヤーサンダー(ワタナベエンターテインメント)、ベルナルド(マセキ芸能社)、や団(SMA)、レインボー(吉本興業 東京)、ロングコートダディ(吉本興業 東京)の10組。

決勝初出場は、青色1号、元祖いちごちゃん、トム・ブラウン、ベルナルド、レインボーの5組。うるとらブギーズは4年ぶり4回目、しずるは9年ぶり5回目、ファイヤーサンダーは3年連続3回目、や団は4年連続4回目、ロングコートダディは2年連続4回目の決勝となる。

会見ではそれぞれ、決勝進出が決まった心境や意気込みを述べ、お互いをライバル視して火花を散らす場面も。レインボーは仕事の都合でフォトセッションのみの参加となったため、会見後にコメントを寄せた。

池田直人は「中学生の時から見ていた、憧れのしずるさんとご一緒できるのが感慨深いです。頑張ってきてよかったなと思います」と喜び、「あとはもう今までやってきたコントをお見せするだけです。『日本一面白いコント番組』に参加させてもらうという気持ちで、とにかく楽しみたいです」と本番への思いをコメント。

ジャンボたかおは「呼ばれた瞬間、あんまり覚えていないです。俺らってファイナリストになれない芸人なのかなって思っていたので……。本当によかったっていうのと、うれしいのと、ありがとうしかないです。僕らコント師は、やっぱりコントが大好きなので、その最高の舞台に立てることを楽しみたいです」と心境を明かした。

求人ボックスpresents『キングオブコント2025』の決勝は、10月11日に生放送。第18代キングの称号と優勝賞金1000万円を手にするのはどのユニットか。