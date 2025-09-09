お笑いコンビ・レインボーの池田直人とKis-My-Ft2の二階堂高嗣がW主演を務めるドラマ『make up xxx～美しきサレ妻メイクの逆襲～』が、縦型ショートドラマアプリ『FANY :D』で9月16日より配信される。企画・プロデュースも務める池田は女優としてサレ妻役を、二階堂はモラハラ夫役を演じている。配信開始を前に、池田、二階堂、共演の田中美久、木崎ゆりあ(崎＝たつさき)にインタビューし、共演の感想や現場でのエピソードを聞いた。

藤川里奈(池田直人)と藤川悠馬(二階堂高嗣)は結婚5年目の夫婦で、里奈はメイクアップアーティスト、悠馬はイベントプロデューサーとして活動中。結婚当時は、結婚式をあげる余裕がなく、いつか素敵な式を挙げようと誓っていた2人だが、結婚してから5年目に突入した現在、悠馬は完全なモラハラ夫に変わってしまった。そして、若手女優・小嶋茜(田中美久)との不倫が発覚し、里奈は復讐を決意。里奈の親友・尾頭響子(木崎ゆりあ)は悠馬と同じイベント会社で働いている同僚だが、悠馬の不倫を聞いて復讐に協力することに。果たして、里奈の復讐は成功するのか――。

――池田さんはサレ妻役、二階堂さんはモラハラ夫役で共演されましたが、いかがでしたか?

二階堂:女優として出演されると聞いて、お話をいただいた時はちょっとよくわからなかったです(笑)。でも、池田さんではなく女優として見るようにして、しっかりお芝居させていただいたので、違和感は全然なかったですし、シンプルにきれいだなと思いました。

池田:僕はバラエティのニカさんを見ていて、英語や漢字が苦手というイメージがすごく強かったので、誤字が多かったらどうしようと思っていたんですけど、脚本の文字をちゃんと読めていて、しっかりされている一面を見ることができました(笑)。プライベートの話もできるようになり、うれしくてLINE交換させてもらいました。

二階堂:女優として見ていたので、交換していいのか迷いましたよ(笑)。女優さんに「交換してください」なんて言えないので。

池田:交換できてよかったです。今度ご飯に行きたいですね。その時は女優ではなくノーマル池田で(笑)

――俳優としての二階堂さんはいかがでしたか?

池田:めちゃくちゃ引っ張ってもらって、二階堂さんの表情が映らない時も、ちゃんと悠馬の表情をされていて、俳優業ってこういうことなんだなと思うところがたくさんありました。監督とも作品について「こうした方がいいですかね」というような相談をされていて、こうやって作っていくんだなとめちゃくちゃ勉強させていただきました。

二階堂:それは、そのシーンの前に木崎さんと撮影していて、木崎さんが僕に「これちょっとやりづらいですか? 私がこう動いた方がやりやすいですよね」と言ってくれて、それがすごくかっこいいと思い、僕も「そっちの方が動きやすいですよね」と早速やってみました(笑)

池田:まさか木崎さんからの影響だったとは(笑)。こうやってたまに小ボケを入れてくれて、現場を和ませてくれるんです。

二階堂: 二階堂:僕が現場で一番和んだなと思ったのは、茜とのベッドのシーンで、僕のセリフがツボに入ってしまったらしく、15分くらい撮影が止まった時ですね。僕が「びっくり」というセリフを言ったら爆笑して。

田中:撮影中断させちゃいました(笑)。悠馬が電話している横にいたんですけど、「びっくり」というセリフのモラハラ感がすごくて。普段優しくて真面目だからこそ、よりモラハラっぽく見えて、隣でモラハラしていることが面白くなってツボに入ってしまいました。

二階堂:隣で震えているんですよ。すごいお芝居をしているなと思ったんですけど、なんか様子がおかしくて、シンプルに笑っていただけという(笑)

――撮り直しに?

二階堂:もちろん。

――本番で流れるのは田中さんが笑いをこらえて演じたものということですね。

二階堂:わからないですよ。ベッドが揺れていたら、笑っている時のものだと思ってください(笑)