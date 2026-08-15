この時期、絶対に遭遇したくない害虫といえば「G」。部屋で一度見てしまえば、その影に怯えて生活する羽目になる、あの最強の刺客です。そんなGを、なんと“絶叫マシンで懲らしめてみた”という動画がSNSで話題になっています。

舞台は、富士急ハイランド「FUJIYAMA」です!

Gを連れて、山梨県にある「富士急ハイランド」にやってきたアース製薬さん。同園の中でも、めちゃくちゃ激しいコースター「FUJIYAMA」にGを無理矢理乗せます。

あれ、ちょっと「Ｇ」がかっこいい(笑)

Gを乗せて上昇していくコースター。普段私たちを怖がらせているGが、FUJIYAMAにビビッているように見えますね。

休む間もなく急カーブと急降下に襲われるG。まさに、GがGに耐えています!笑

FUJIYAMAに激しく振り回されたG。降りる時にはもうフラフラです。

この動画がTikTokで公開されると、「かっこいいGだな」「富士急ハイランド公式かと思ったらアース製薬なんかwwwwwwww」「GにGかけてどうすんねん笑」「あと連続で、5周してくれとる助かります」「公式さんなにしてんの笑笑笑」「Gからするとアース製薬の方がよっぽど怖いw」といった反応が。斬新なプロモーションに、驚きの声とツッコミが殺到しています!

殺虫剤だけでなく、さまざまな形で「G」をやっつけてくれるアース製薬さん。この発想は、さすがとしか言いようがありませんね。これからも、頼りにしています!