この時期、絶対に遭遇したくない害虫といえば「G」。部屋で一度見てしまえば、その影に怯えて生活する羽目になる、あの最強の刺客です。そんなGを、なんと“絶叫マシンで懲らしめてみた”という動画がSNSで話題になっています。
舞台は、富士急ハイランド「FUJIYAMA」です!
Gを連れて、山梨県にある「富士急ハイランド」にやってきたアース製薬さん。同園の中でも、めちゃくちゃ激しいコースター「FUJIYAMA」にGを無理矢理乗せます。
あれ、ちょっと「Ｇ」がかっこいい(笑)
Gを乗せて上昇していくコースター。普段私たちを怖がらせているGが、FUJIYAMAにビビッているように見えますね。
休む間もなく急カーブと急降下に襲われるG。まさに、GがGに耐えています!笑
FUJIYAMAに激しく振り回されたG。降りる時にはもうフラフラです。
この動画がTikTokで公開されると、「かっこいいGだな」「富士急ハイランド公式かと思ったらアース製薬なんかwwwwwwww」「GにGかけてどうすんねん笑」「あと連続で、5周してくれとる助かります」「公式さんなにしてんの笑笑笑」「Gからするとアース製薬の方がよっぽど怖いw」といった反応が。斬新なプロモーションに、驚きの声とツッコミが殺到しています!
殺虫剤だけでなく、さまざまな形で「G」をやっつけてくれるアース製薬さん。この発想は、さすがとしか言いようがありませんね。これからも、頼りにしています!
@earth_official00 GをFUJIYAMAで怖がらせてみた！ @fujikyunow さんに協力してもらいました✨ #G #G対策#富士急ハイランド #FUJIYAMA ♬ オリジナル楽曲 - アース製薬【公式】