コーヒーのボトルに冷た～いクーリッシュを注入するという、ロッテクーリッシュ公式(@lotte_coolish)提案のご褒美レシピ。以前、マイナビニュースでも紹介した話題のレシピですが、その投稿に興味を持った味の素AGF公式(@agfcm2)が、新たなレシピを提案し話題となっています。

まずは、ロッテ公式提案のコーヒー×クーリッシュから。

コーヒーを少し飲んでからクーリッシュを注入し、キャップを閉めてシェイクすれば完成です。ブラックコーヒーに入れても、カフェラテに入れてもOK。外出先でも簡単に作れちゃうのが最高ですよね。

そして、このレシピを見てひらめいたのが味の素AGF公式さんです。

「コーヒーにクーリッシュ」のあの投稿が

気になって気になって気になって…

このたび、逆パターンで挑戦しました!!

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「ブレンディ®」ポーション 紅茶を入れたら

濃厚なミルクティーフロートが完成!!

暑い日にはぴったりです🌞✨

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クーリッシュさん、こんなアレンジどうですか?

@lotte_coolish

(@agfcm2より引用)

なんと、「ブレンディ」のポーションをクーリッシュに注入するという逆パターンレシピ!!笑 なるほど、この手がありましたか。濃縮されたポーションを使うのがポイントですね。今回は紅茶を使用したそうですが、コーヒーや抹茶、ストロベリーなど、その日の気分に合わせて味を選ぶことができるのも嬉しいポイント。

このレシピに、SNSでは「これはすごいいい～」「美味しそ～」「あかん、これ絶対美味いやつやん……」「天才か!!」「ぜったいぜったいおいしいですよね。やります!!」とたちまち話題に。しかし一方で、「凄いコツ要りそうww」「こんな小さい口に注げる自信ない」「ポーションの口三角にしたら注ぎやすそう」「クーリッシュの穴に入るロート(じょうご)があると便利だと思うんだけど」といった声も。確かに難しそうですよね。

実は、ロッテクーリッシュ公式も早速試したようで……

素敵なアレンジありがとうございまッシュ🎶

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やってみましたが、ポーションに入れるのにちょっとコツがいりますね💡

クーリッシュがやわらかくなった状態で、パッケージを膨らましながら少しずつ入れると味の調整もできて良いですね🍦✨

他にもコツってありますか～?

(@lotte_coolishより引用)

なるほど。パッケージを膨らました状態を保つのがコツ。さらに、味の素AGF公式によると……

クーリッシュさん、さっそく試してくださり嬉しいです!🥹

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少し飲んでからポーションinで注ぎやすく、追い足しで濃いめにもできますよ☕

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一緒に沼りましょう☕

(@agfcm2より引用)

公式同士のやり取りにほっこりしますね。今年の夏は、クーリッシュアレンジに沼る人が続出しそうな予感。ちょっとコツがいるようですが、ぜひおうちでまった～り、外出先で冷んや～り、クーリッシュアレンジを楽しんでみてはいかがでしょうか。

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