みずみずしくておいしい夏野菜、大玉トマト。家庭菜園でも人気ですが、どうやら「たくさん実をつければよい」……というわけではないようです。

大きく甘い実を育てるためには、あえて切り落としたほうが良いものがあるのだとか。

「もったいないけど切り落とす理由」という動画をInstagramに投稿したのは、花壇とプランターでの野菜作りについて発信している「ayumi ｜省スペースでぎゅうぎゅう家庭菜園(@ayumi_saien_project)」さん。

ayumiさんは、畑ではなく花壇とプランターを使った家庭菜園を楽しんでいるそうで、大玉トマトの栽培は今回で2度目なのだといいます。

ayumiさんが昨年学んだのは、「大玉トマトにたくさんの花が咲いても、全ては実らせられない」ということ。ミニトマトでは必要がないものの、大玉トマトは「余分な花」を切り落とす必要があるそうです。

最初は「せっかく花がついたのにもったいない」と思ったそうですが、大きく甘いトマトを実らせるには、1つの花房につき3〜4個にしたほうがよいのだとか。

ayumiさんが調べたところ、栽培の初めの方は実を3個に絞り、株を育てるためにもエネルギーを回すのがいいそうです。

その後、3〜4段目あたりから、残す実を3個から4個へ増やしていくとのこと。

実が膨らみ始めたら、残す実以外の花を切り落としていくといいそうですよ!

投稿主さんに聞いてみた

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数54.2万回以上を記録(8月10日時点)。今回はこの大玉トマトについて、投稿主のayumiさんにさらに詳しい話をお聞きしました。

── 切り落とす際に気を付けるポイントなどがありましたら教えていただけますか?

切り落とすときは、必ず晴れの日に行っています。葉かきや脇芽とりと同じように、必要な作業とはいえ、植物に傷をつけることは変わりないので、傷口を早く乾かし、細菌侵入を防ぐ効果を期待しています。

── こちらのトマトはもう収穫はできましたでしょうか？

トマトは無事収穫し、食べられました♪ 「ボンリッシュ」という品種を育てていたのですが、加熱すると味が濃く、チキンのトマト煮をする際に刻んで煮詰めました。生で食べても酸味が少なく、来年もまた育てたい品種です。

美味しい大玉トマトを育てたい方は、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょう? ayumiさんは日頃から「虫嫌い! めんどくさがり! でもできる野菜作り」というテーマで発信されていますので、気になる方はぜひチェックしてみてくださいね♪