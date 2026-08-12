パリッとした皮と、ジューシーな肉だねが魅力の「春巻き」。ちょっぴり大変なイメージのある1本ずつ巻く工程を、まるごとカットできるレシピとは……!?

キッコーマンの公式Instagramが紹介した「巻かない春巻き」が、注目を集めています。

2人分の材料は、たけのこ水煮(細切り)80g、小さめの生しいたけ3個、春巻きの皮4枚、豚ひき肉160g、薄力粉・ごま油各大さじ1。

肉だねの調味料には、「キッコーマン いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」小さじ1と「キッコーマン オイスターソース」小さじ2、おろししょうが小さじ1/2とこしょう少々を使います。

春巻きにつけて食べる用に、しょうゆや練りからし、お酢もお好みで用意を!

まずはたけのこの水けを切り、しいたけは軸を切って薄切りに。春巻きの皮は十字で4等分にカットします。

ボウルで肉だね用の調味料を合わせたら、豚ひき肉を加えて箸で混ぜ合わせます。さらにたけのこ、しいたけ、薄力粉を加えて手で練り混ぜたら、肉だねを8等分に。

切った春巻きの皮に肉だねをのせたら、もう1枚の皮をはさむように肉だねの上に。両手で軽く押さえれば、春巻きのもとの完成です。

あとはフライパンにごま油を熱し、肉だねをはさんだ皮を並べて焼くだけ。

中火で片面3分ずつ、両面に焼き色がつくまで加熱すれば絶品＆お手軽な春巻きの出来上がり……!!

お好みで練り辛子と酢じょうゆを添えれば、また違った味わいに。自宅で楽しむちょっと本格的な料理としてぜひ、作ってみてはいかがでしょうか?