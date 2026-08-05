ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、秋イベント「ハロウィーン・ホラー・ナイト」で、「バイオハザード」シリーズの最新作「バイオハザード レクイエム」とコラボレーションしたホラー・メイズ「『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ」を9月11日から12月27日まで開催する。

「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の15周年と、「バイオハザード」シリーズの30周年を記念した企画。ホラー・メイズは、立入禁止となったラクーンシティ近郊の「レンウッドホテル」が舞台となる。連続変死事件を調べるためホテルを訪れ、消息を絶ったFBI分析官グレースを追うストーリーで、レオンやグレースによるライブアクションも展開される。

会場では、シリーズを象徴するクリーチャー「リッカー」をモチーフにした「リッカー・ポップコーンバケツ」も登場する。長い舌や鋭い爪まで再現し、頭部を開けてポップコーンを取り出す仕様となっている。ポップコーンのフレーバーは味噌。9月9日から、ステージ22前のポップコーンカートで販売する予定だ。

このほか、ラクーンシティ警察署をテーマにしたなりきりシャツや、ウエストポーチ、ショルダーバッグ、チェストバッグとして使える3WAYバッグなどのグッズも、9月9日から「シネマ 4-D ストア」で販売予定となっている。

「『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ」概要

開催期間：9月11日～12月27日

開催場所：ステージ18

開催時間：10時～パーククローズ

年齢制限：R-15指定

「リッカー・ポップコーンバケツ」概要