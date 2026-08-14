狩りの真似をするように、おもちゃを引っ張ったり、夢中になってボールを捕まえたり。ワンちゃんたちは、遊ぶことが大好きです。

そんな遊びの最中に起きた、まさかの出来事が現在多くの注目を集めています。

愛犬のおこめ君(1歳3ヶ月・男の子)と、しらす君(生後8ヶ月・男の子)の動画を投稿したのは、Instagramユーザーの「ようこ(@yoko.chiwawa.s)」さん。

この日も仲良く、おもちゃの引っ張り合いをしていたおこめ君としらす君。

ですが、なんか動かなくなったと思ったら……?

えええ嘘でしょ!?

なんと2匹ともおもちゃを咥えたまま眠っていたのです!!

遊びに夢中になるあまり、途中で力尽きてしまったのでしょうか。まるで同時に電池が切れてしまったかのように、スヤスヤと眠っている姿が可愛すぎます!!

さらにこの後、片方が先に目を覚まし、再び引っ張り合い遊びを始めます。

しかし、やはり睡魔には勝てなかったのでしょう。またすぐにコテンと夢の中へ……。あどけない姿が愛おしくてたまりませんね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数36.2万回以上を記録(8月13日時点)。「えええーー 電池きれちゃったのね笑 可愛すぎる」「え!? 同時に2人とも!? 笑笑 可愛すぎるんだが」「え かわいすぎる 2人同時に寝ちゃうなんて奇跡ですね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

多くの人を虜にしたおこめ君としらす君について、投稿主のようこさんにお話をお聞きしました。

── 撮影時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか?

いつも通りおもちゃの取り合いをしていて、最初は「持ってる子が逃げる、それを追いかけて奪い取る」を交互にやっていました。

気づいたらどちらも床に転がって動かなくなっていたので、しっかり見てみたら寝ていました。そして慌ててスマホで動画を撮りました。

── 2匹の普段の様子や性格を教えていただけますか?

この子たちは両親が同じ兄弟です。どちらも人見知りなし、場所見知りなし、犬見知りなし。外で人やわんちゃんを見かけると尻尾をフリフリ近寄っていく子たちです。朝から晩まで走り回っておもちゃの取り合いをして遊んでいます。

人にも犬にもフレンドリーで、遊び大好きなおこめ君としらす君。無邪気で愛おしい兄弟の姿に、心がほっこりさせられましたね♪