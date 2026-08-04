8月4日の「箸の日」に、シャウエッセン公式Xがとっておきのオリジナルグッズを紹介。写真を見た瞬間、思わず「えっ、ソーセージ!?」とツッコミたくなる、遊び心満点のアイテムです。
箸の日なので紹介させてほしいのですが、シャウエッセンファンサイトでポイントを貯めていただくと、ランクに応じてオリジナルグッズがもらえます
マスターシャウ員になるとシャウ豆皿＆はし置きセットをゲット！シャウをよりおいしく食べられること間違いなしです
(@schauessen_nhより引用)
注目はなんといっても、シャウエッセンそっくりのはし置き。こんがりジューシーに焼けたようなビジュアルに、しっかり入ったロゴ……これはもう、はし置き界のシャウエッセンです。
お箸をちょこんとのせると、いつもの食卓が一気に楽しいムードに。もちろんシャウエッセンを食べるときにも使いたくなりますね。
このグッズは、シャウエッセンのファンサイトでポイントをため、ランクに応じてゲットできるオリジナルグッズのひとつ。投稿によると、「マスターシャウ員」になるとシャウ豆皿＆はし置きセットがもらえるそうです。
この投稿に、「おいおい何だよこれ」「知らんかった…」「これはほしい」「すぐ貯めます」「恥ずかしながらファンクラブあるの知りませんでした」と多くの反響が。シャウエッセン好きは貯めなきゃもったいないポイント制度。ぜひチェックしてみてくださいね。
箸の日なので紹介させてほしいのですが、シャウエッセンファンサイトでポイントを貯めていただくと、ランクに応じてオリジナルグッズがもらえます🎁— 【公式】シャウエッセン (@schauessen_nh) August 3, 2026
マスターシャウ員になるとシャウ豆皿＆はし置きセットをゲット！シャウをよりおいしく食べられること間違いなしです🥢 pic.twitter.com/UV4a2mKvVp