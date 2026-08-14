とってもかわいい愛犬に、毎日のように「かわいいね〜」と声をかけていたら……。もしかしたら、こんな愛らしい“勘違い”が生まれてしまうかも?

自分のあだ名が可愛いだと思っているのは わんちゃんあるあるだと思っています。

(@munimuni_kainushiより引用)

「自分のあだ名が『可愛い』だと思っているのは、わんちゃんあるあるだと思っています」との言葉とともに、愛犬むに君(2歳・男の子)の動画を投稿したのは、Instagramユーザーの「むにむにっき(@munimuni_kainushi)」さん。

飼い主さんが「お水飲む?」「おいで」と呼びかけても、他のことが気になっているのか、そっぽを向いたままのむに君。

ところが、飼い主さんがむに君に「かわいいねぇ〜」と声をかけると、瞬時に振り返ります。

その表情は「呼んだー!?」と言っているかのように嬉しそう。満面の笑みを浮かべて、飼い主さんのもとへ勢いよく走り出しました。

「うぁかわいいぃ」「アァ!! かわいい来たのぉ〜!?」

飼い主さんの声に迎えられながら、ダッシュで駆けてくるむに君。

「おいで」では来なかったのに、「かわいい」だとキラキラの笑顔で一直線。もしかして「かわいい」が自分のあだ名だと思っているのかも……?

最後は、「かいぬし、ちょろい」と言わんばかりの、どこか得意げなむに君のほほ笑みで締めくくられました。

飼い主さんからいつも「かわいいね」と沢山の愛情を注がれているのかが伝わってくる、心温まる光景でしたね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数28.7万回以上、1.2万件のいいねを記録(8月10日時点)。「天使かな?」「なんですかこの可愛い生き物は」「わかります ミドルネームが『かわいい』ですよね」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

とびきりの笑顔で飼い主さんのもとへ戻ってきたむに君。今回は撮影時のエピソードや普段の様子について、投稿主さんにさらに詳しい話を伺いました。

── この時のエピソードを改めてお聞かせいただけますか?

水を飲もうといっても、おいでと言ってもそっぽを向いて全然きてくれませんでした(チラ見はしてくるので聞こえている)。

いつも可愛いねって言うと機嫌良く来てくれるのですが、この時は一段と勢いよく振り向いて駆け寄ってきてくれて可愛かったです(笑)

── 普段のご様子や性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

性格はわんぱくで元気な甘えん坊。可愛いと思う所は沢山ありますが...…おやつがあればなんでも頑張るところは可愛いです(笑)

普段から、わんぱくで元気いっぱいだというむに君。幸せそうな笑顔にすっかり心を奪われてしまいましたね♪