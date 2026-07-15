7月24日にいよいよ公開される、イラストレーター・ナガノ氏が描く漫画作品「ちいかわ」初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。作中に登場する島のかくれた名店「島二郎」が、なんと、あの「食べログ」に登場。特設ページが開設され、SNSで話題となっています。
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🍛「島二郎」食べログ掲載!
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#映画ちいかわ 公開記念🎬
劇中に登場する「島二郎」
食べログ特設ページ公開🥢
https://tabelog.com/tieup/main/chiikawa-shimajiro
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🏝️7月24日(金)公開
(@chiikawa_movieより引用)
食べログに「島二郎」の特設ページが登場するというコラボ企画、斬新でおもしろいですね。
食べログには、「貝汁」の看板を掲げた店舗外観、おすすめ「カツカレー」、店主とちいかわの姿を収めた画像が掲載されているほか、予算は昼・夜ともに1,000円以内、早朝5時から営業、不定休、席数わずか2席といった情報が。また、お店の紹介文にはこんなことが書かれています。
島のかくれた名店。「味自慢」のエプロンがトレードマークの店主が、自ら素潜りで仕入れるフレッシュな貝を使った「貝汁」は、五臓六腑にツーンとしみわたるうまさ。スパイスの効いたカツカレーもおすすめ
(食べログより引用)
実在する店舗と同じように掲載されていて、見ているだけでワクワク。フレッシュな貝汁とスパイシーなカツカレーを食べに、実際に行ってみたくなっちゃいますね。
このニュースに、SNSでは「なにこれ?!最高すぎる…な!」「斬新で面白いプロモーションに脱帽」「レビューにパスタライ助や島民がいたし、席が2席しかないのにワロタw」「OPEN5:00からでわらったw 2席しかないのもすき」「年中無休だし安いし、いきたいなー」「とんでもない天才的な企画ｯｯｯ!!!笑 最ｯ高www」と爆笑の嵐。これは人気店になること間違いありません!
ちなみに、評価は今のところ「3.62」笑。どこまで上がるか楽しみですね。また、映画公開後には「島二郎」への応援コメントを募集する企画も予定されているとか。映画の鑑賞はもちろんのこと、ぜひ、食べログの方もチェックしてみてくださいね。
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈— 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』公式アカウント (@chiikawa_movie) July 10, 2026
🍛「島二郎」食べログ掲載！
┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈#映画ちいかわ 公開記念🎬
劇中に登場する「島二郎」
食べログ特設ページ公開🥢https://t.co/urREQ8bCDF
🏝️7月24日(金)公開 pic.twitter.com/uNDOFLreKi