「“タレントなんてこんなもんだな”と思ったと思う」お笑いタレントの有吉弘行が、長年にわたって後悔していることを打ち明けた――。

有吉弘行

「“やっぱりコイツらはそういうヤツらなんだな”って思われた」

9日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「昔は山のロケね。登山のロケとか、山小屋に2泊しなきゃ行けない秘境の温泉とか。ああいうところによく行ってることがあって」と若手時代のロケを振り返った有吉。「荷物を持ってくれる歩荷(ぼっか)さん、山のプロね。あの人たちと一緒に同行して」と話し、「いい出会いがあって」「歩荷さんもよくしてくれて」と懐かしそうに語った。

ロケを通じて歩荷さんと親しくなり、「イノシシの肉とか山菜とか、獲れたら送ってやるから。電話番号教えてくれ」と言われたという有吉。当時は、固定電話の時代で、「電話番号が変わったばっかり」だったといい、「俺、電話番号を間違えて渡しちゃったんだよ。変わったばっかりで、うろ覚えでさ」と吐露。その後、歩荷さんと連絡を取ることはなく、「その人たちはさ、“タレントなんてこんなもんだな”と思ったと思う」と申し訳なさそうにつぶやいた。

間違った電話番号を渡してしまった有吉は、「“嘘を(つかれた)。やっぱりコイツらはそういうヤツらなんだな”って思われたっていうのが……。俺、いまだに後悔してる」と反省しきり。「後悔していること」を聞かれるたびに、この話をしているというが、「もう亡くなってらっしゃるのか。つながったことがない」とポツリ。「本当に『探偵! ナイトスクープ』でやってほしいぐらい。自分の中では、恥ずかしいなっていう思いと後悔がすごくある」と胸中を明かしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。