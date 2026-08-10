「こんなところで発表しないでくれよ」お笑いタレントの有吉弘行が、四千頭身・後藤拓実の“結婚発表”を振り返った――。

有吉弘行

「バツ出そうかなみたいなネタ」「たるいなと思って」

7月29日の日本テレビ系『有吉の壁』で、5月に結婚したことをサプライズ発表した後藤。8月2日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、有吉は、「ややこしいネタしやがって。後藤が。バツ出そうかなみたいなネタしてた。たるいなと思って」と心の内をぶっちゃけ。さやか・新山とのネタ中にサラリと報告し、相方2人は驚いた表情を浮かべていたが、「“2人は知らないんですよ～”みたいな。ズコーッとかやってて。なんかよくわかんなくてさ(笑)。こんなところで発表しないでくれよ。もうちょっとわかりやすくやってくれよって思った」と苦笑した。

後藤のサプライズ発表に、「やっぱ後藤のカッコつけというか。もうちょっと、わかりやすいネタやればいいっていうかさ。なんかグズグズさ、トリオの2人に隠してたとか。いっぱいいらないんだよ。なんだよ」とぼやきが止まらない有吉。「俺、知らん顔して、エンディングでも触れずにおこうと思って。“いやいや、ちょっと待ってください! 僕、結婚したんですよ!”みたいな。あんま自分から言うなよ! と思って。もうムカついちゃった。何やってんの? 知らないよ」と毒を吐き続け、最後は、「なんで怒ってんの(笑)? 怒っちゃいないんだけどさ」と自らツッコんで締めくくった。