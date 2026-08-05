「マジ戦闘態勢に入ってしまいまして……」お笑いタレントの有吉弘行が、怒りを抱いた出来事を明かした――。

有吉弘行

「弁当屋行って、“俺、この弁当食わないわ～”って言います?」

2日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、突然、「団子屋に行って、“俺、団子食わないんだよな～”って言う?」と切り出した有吉。アシスタント陣が困惑していると、「言わないよな? 弁当屋行って、“俺、この弁当食わないわ～”って言います?」と続け、「なんで俺は、“テレビ観ないんですよね～”って言われなきゃいけないの? わざわざ」と苦々しくぼやいた。

「観なきゃいいだろ、別に。なんで俺はわざわざ、“テレビ観ないんですよ～”“バラエティ観ないんですよ～”って言われなきゃいけないんだよ。ふざけやがって」と止まらない有吉に、アシスタント陣は大爆笑。実は、「よくあること」だそうで、「今日も言われて腹立った。マジ戦闘態勢に入ってしまいまして……。家族もいるのに『おいおいおいおい!』って言うところでしたけどね。グッと我慢しました。場所も場所だったんで、グッとこらえました」と怒りを必死で抑えたと明かした。

タレントに対する「テレビ観ない」発言について、有吉は、「俺らがヘラヘラ笑って、“観てくださいよ～”って言うことを期待してる」「“くだらないんですけど観てくださいよ～視聴率が大変なんですよ～”って言うだろうと思って、言ってくるわけ」と推測。「団子屋で“団子食わないんですよ～”って言わないのは、団子屋のオヤジにぶん殴られるとわかってるからな」と話し、「なめられてるんですよ。俺らもやっぱり、団子屋の主人の気迫を持たなきゃダメなんです!」と訴えた。

「テレビ観ないんですよね～」と言われないために、「この人にそれを言ったら、殴られてもしょうがないぞと思わせるしかない」と息巻いた有吉。しかし、「今日は場所が場所でしたから、“へへへ～ああ、そうですか”って言ってしまいましたけどね(笑)。でも、それが大人じゃないですか?」となかなか強気に出れない様子で、「まあ、そんなことはよくあるんで、いいんですけど。まあ、久々に食らったなと思いました」と諦めモードでつぶやいていた。