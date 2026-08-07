「様子がおかしいなっていうぐらいポジティブだったから……」お笑いタレントの有吉弘行が、ティモンディ・高岸宏行の離婚発表にコメントした――。

有吉弘行

「様子がおかしいなっていうぐらいポジティブだった」

高岸は7月30日、自身のXで俳優・沢井美優との離婚を発表。有吉は、2日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「なんか……。何て言うのかな……?」と言葉を選びながら、「いい人キャラの人が離婚すると、ちょっとビビるよね」と正直な気持ちを吐露。これに、アシスタント陣も、「そうですね。確かに」と納得の声を上げた。

決めセリフ「やればできる!」など、明るく前向きなキャラクターで知られる高岸。有吉は、「ポジティブしか言ってなかったからね。ちょっと様子がおかしいぐらいポジティブだったじゃん(笑)。キャラクターとはいえ、様子がおかしいなっていうぐらいポジティブだったから」とイジりつつ、結婚から約4年での離婚発表に、「だから、やっぱちょっと驚くよね」と信じられない様子だった。

2022年10月に沢井美優と結婚し、2024年11月に第1子誕生を公表した高岸。先月30日、「この度、私たち夫婦はお互いの人生を尊重し別々の道を歩む決断をいたしました。夫婦間で話し合った上での前向きな選択です。短い結婚生活ではありましたが、交際期間を含めコロナ禍の苦しい時期を支え合って乗り越えることができたのはそれぞれの人生の大きな財産となりました」と離婚を報告し、「これからは精一杯仕事に励みながら大切な子供の父親・母親であることに変わりはなく、共に愛情を注いで育てていきます。引き続き変わらぬご支援をお願い申し上げます」と呼びかけていた。