いよいよお盆シーズン。帰省や旅行で出かける人はもちろん、自宅で家族や友人と過ごす予定の人も多いだろう。

そんなお盆休みの食事に活用したいのが、飲食店やデリバリー各社で開催されているお得なキャンペーンだ。なかでも今年は、「ピザ半額」「焼きめし半額」「キッズメニュー半額」など、物価高が続くなかで見逃せない企画がそろっている。

さらに、はま寿司では110円の寿司ネタ、かつやでは人気商品150円引き、セブン‐イレブンでは対象のおにぎりとセット購入でドリンクが実質無料になるキャンペーンも。お盆期間に利用できるものを中心に、8月のお得情報をチェックしていこう。

ピザや焼きめしなどが「半額」に!!

【ラーメン魁力屋】「焼きめし」が319円→159円の「焼きめし定食(小)半額祭」開催! 毎日使えるクーポン配布(8月7日～16日)

SAKIGAKEホールディングスが運営するラーメン魁力屋は8月7日～16日の期間限定で、「焼きめし定食(小)半額祭」をラーメン魁力屋全店舗で開催する。

対象期間:

8月7日～16日



対象メニュー・利用方法:

ラーメン魁力屋公式アプリに配信されるクーポンを提示すると「焼きめし定食(小)」の定食分が半額の「好きなラーメン＋159円」(通常価格:「好きなラーメン＋319円」)になる。



クーポンは、公式アプリをダウンロードするとその場で取得でき、期間中は毎日利用可能(1日1回限り)。なお、店内飲食のみ対象。



対象店舗:

ラーメン魁力屋全店舗

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【出前館】ウルトラ半額祭&リピ得クーポン配布(8月7日～17日)

出前館は8月7日～17日、夏のキャンペーン「超ゴイゴイヤスー夏祭」をデリバリーサービス「出前館」で開催する。「超ゴイゴイヤスー夏祭」では、9,000店舗以上が対象となる"ウルトラ半額祭"と、リピート購入によるクーポンを提供する"ゴイゴイリピ得クーポン"の配布を実施する。

ウルトラ半額祭

リピ得クーポン

対象期間:

8月7日～17日



対象メニュー・利用方法:

「ウルトラ半額祭」は9,000店舗以上が対象。

例)

・ドミノ・ピザ「クワトロ・ミートマックス/Mサイズ」:通常価格4,030円→2,015円

・ピザハット「フレンズ4/Mサイズ」:通常価格2,760円→1,380円

・ピザーラ「夏のバラエティクオーター」:通常価格6,400円→3,200円

・ガスト「チーズINハンバーグ弁当」:通常価格1,090円→540円

・吉野家「チーズ牛丼」:通常価格1,940円→970円



「リピ得クーポン」は、800円以上の「お店価格」の商品を注文すると、最大合計1,500円分(3回達成で500円オフ、5回達成で1,000円オフ)のクーポンがもらえる。



対象店舗:

出前館

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【不二家】夏休み期間中キッズメニュー7品が半額に、「キッズメニュー半額キャンペーン」開催(7月25日～8月31日)

不二家は、全国の不二家レストラン29店舗で「キッズメニュー半額キャンペーン」を7月25日から8月31日まで開催すると発表した。期間中は対象のキッズメニュー計7品を半額で提供する。

キッズメニュー半額キャンペーン

対象期間:

7月25日～8月31日



対象メニュー・利用方法:

「スペシャルペコちゃんランチ」:通常価格1,518円→759円

「ペコちゃんランチ」:通常価格1,100円→550円

「ペコポコボックス」:通常価格770円→385円

「ペコちゃんミートソーススパゲティ」:通常価格638円→319円

「ポコちゃんカレーライス」:通常価格638円→319円

「ペコちゃんうどん」:通常価格528円→264円

「ペコちゃん低アレルゲンキッズプレート」:通常価格968円→484円



対象店舗:

全国の不二家レストラン29店舗

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セブンイレブン・はま寿司などもお得なキャンペーンを実施

【セブン‐イレブン】対象のおにぎり2個＋ドリンクをセットで買うとドリンク1本が実質無料になるキャンペーン開催(8月11日～15日)

セブン‐イレブン・ジャパンは8月11日から、対象のおにぎり2個とドリンク1本を同時購入でドリンク1本が実質無料になるキャンペーンを開催する。

対象期間:

8月11日～15日



対象メニュー・利用方法:

対象のおにぎり2個と対象のドリンク1本を同時に購入すると、会計時にドリンク1本分が値引きされる。レシート発券ではなく、レジにて自動値引きとなる。



対象ドリンク▼

「綾鷹 濃い緑茶 650ml」「綾鷹 濃いほうじ茶 650ml」「黒豆茶 650ml」「クラフトボス ミルクラテ 500ml」「ソルティライチ 500ml」「green cola 500ml」。



対象店舗:

全国のセブン‐イレブン

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【はま寿司】「はま寿司の旨ねた夏祭り 第3弾」スタート – 大葉ニンニク香るビンチョウマグロが110円(8月4日～なくなり次第終了)

「はま寿司」は8月4日より、「はま寿司の旨ねた夏祭り 第3弾」を全国の店舗で開催している。同フェアでは、大葉とニンニクが香る醤油がマグロの旨みを引き立てる「大切り直火焼きびんちょう(大葉にんにく風味)」と、卓上の九州風さしみ醤油をかけると焼きトウモロコシのような味わいが楽しめる「コーンの天ぷら握り」が、お手頃価格の110円で登場する。

対象期間:

8月4日～数量限定・なくなり次第終了



対象メニュー・利用方法:

「大切り直火焼きびんちょう(大葉にんにく風味)」(110円)

「コーンの天ぷら握り」(110円)

「青森名産ねぶた漬け軍艦」(176円)

「あわび」(176円)

「炙りとろ煮穴子」(176円)

「えびカルパッチョ」(176円)

「かに三昧」(792円)

「カリカリポテト(ホットチリ味)」(297円)

「気仙沼産ふかひれあんかけ茶碗蒸し」(363円)

「おつまみ砂肝」(297円)

「トロピカル☆マンゴーキウイパルフェ」(473円)

夏の青空をイメージした「はまスカッシュ(ブルー)」(319円)



対象店舗:

全国のはま寿司店舗

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【かっぱ寿司】「生ビール(中)」が何杯でも39%OFF! 期間限定で特別クーポンを配信(7月30日～8月19日)

「かっぱ寿司」は7月30日より、かっぱ寿司アプリ会員限定で、期間中は「生ビール(中)」が何杯でも39%OFFになるクーポンを配信している。期間は8月19日まで。

対象期間:

7月30日～8月19日



対象メニュー・利用方法:

期間中、1組につき税込1,000円以上の会計時に、かっぱ寿司アプリに配信されるクーポンを提示すると、「生ビール(中)」を何杯でも39%OFFとなる。



対象店舗:

全国のかっぱ寿司(一部改装中店舗を除く)

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【かつや】人気商品が割引になる「感謝祭」開催!「カツ丼(竹)」869円→704円、「ロースカツ定食」913円→748円に (8月7日～8月14日)

かつやは8月7日から、人気商品が割引となる「感謝祭」を国内の「かつや」(一部店舗を除く)で実施する。

同キャンペーンでは、第1弾(～8月9日)、第2弾(～8月14日)に分けて商品を変えながら人気4商品を150円引きで提供する。キャンペーン販売商品は、お弁当としてテイクアウトも可能(お弁当にとん汁は付いていない)。さらに感謝祭期間中は丼・定食・お弁当のご飯大盛が無料となる。

対象期間:

第1弾:8月7日～9日/第2弾:8月10日～14日



対象メニュー・利用方法:

第1弾▼

「カツ丼(竹) 120gロース」(869円)、「ソースカツ丼(竹)120gロース」(869円)、「ロースカツ定食 120gロース/ご飯/とん汁(小)」(913円)、「おろしカツ定食 120gロース/ご飯/とん汁(小)」(1,067円)がそれぞれ150円引きとなる。



第2弾▼

ロースカツ定食(120gロース)、おろしカツ定食(120gロース)に加え、「カツカレー(竹) 120gロース」(1,089円)、「2個たまカツ丼(竹) 120gロース」(979円)を150円引き。



対象店舗:

全国の「かつや」(一部店舗を除く)

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ピザや焼きめし、キッズメニューの半額から、寿司、とんかつ、コンビニのお得企画まで、お盆シーズンに活用したいキャンペーンがそろっている。

帰省先で家族と外食するときはもちろん、親戚や友人が集まる日のデリバリー、自宅で過ごす日の食事にも活用できそうだ。お盆休みは何かと出費が増えやすい時期だからこそ、期間限定の半額キャンペーンやクーポンをチェックして、お得に楽しんでみてはいかがだろうか。