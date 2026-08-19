【2026年8月】今週発売! セブンイレブンの新商品まとめ5選

本記事では、セブンイレブンで購入できるお弁当や麺類などの新作情報をご紹介。今週は、暑い日にも食べやすい塩ラーメンや冷製パスタなど、夏にぴったりのラインナップがそろっています!

2026年8月の新商品5品まとめ(8月18日〜8月24日)

「鶏めし御飯幕の内 豚おろしポン酢」(645円)

価格 : 645円

販売地域 : 北海道、福島県、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州

鶏めし御飯に、豚おろしポン酢と煮物、かき揚げ、だし巻き玉子を組み合わせた幕の内弁当です。

「焦がしねぎ香る 塩ワンタン麺」(594円)

価格 : 594円

販売地域 : 東北、関東、甲信越、北陸、東海、中国、四国、九州

鶏や豚、魚介の旨みを効かせた深みのある塩スープに、ワンタン、チャーシュー、青ねぎ、焦がしねぎを盛り付けた塩ラーメンです。

※8月19日以降順次発売

「5種きのことベーコンのグラタン」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、島根県、広島県、山口県、九州

5種類のきのこ(まいたけ、しめじ、マッシュルーム、エリンギ、しいたけ)を盛り付けた、きのこの旨みと風味を感じられる商品です。

※8月19日以降順次発売

「冷製パスタ 海老と明太子クリーム」(537円)

価格 : 537円

販売地域 : 東北、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、甲信越、北陸、東海、近畿、島根県、広島県、山口県、九州

明太子クリームの冷製パスタです。明太子の辛味とクリームのコクがあるソースに、海老とチーズを盛り付けました。

※8月19日以降順次発売

「海老カツバラエティサンド」(464円)

価格 : 430円

販売地域 : 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、関東、甲信越、東海、近畿、中国、四国、九州、沖縄

人気の海老カツ、2種のたまご、ハムとクリームチーズソースの3種類を組み合わせた、ボリュームのあるサンドイッチです。

※8月19日以降順次発売

まとめ

今週は、豚おろしポン酢をおかずに加えた「鶏めし御飯幕の内 豚おろしポン酢」や、鶏・豚・魚介をベースにした塩スープに焦がしねぎの香りが広がる「焦がしねぎ香る 塩ワンタン麺」など、暑い日にもさっぱり食べられる商品が登場! 明太子のほどよい辛味とコクを楽しめる「冷製パスタ 海老と明太子クリーム」は、ひんやり味わえる夏にぴったりの一品です。

そのほか、5種類のきのこをたっぷり使った「5種きのことベーコンのグラタン」や、海老カツをはじめとしたさまざまな具材を楽しめる「海老カツバラエティサンド」など、多彩な商品がラインナップしているので、ぜひお近くのセブンイレブンでチェックしてみてくださいね。

※画像は公式ホームページより引用