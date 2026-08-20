回転寿司チェーンの「かっぱ寿司」は8月8日より、「夏満喫!ワクワクキャンペーン」を開催。8月20日～23日の4日間限定で、店内飲食限定の「お得なセットメニュー」を販売する。

今回の「夏満喫!ワクワクキャンペーン」では、中とろやまぐろ、活〆真鯛、煮穴子、豚タン塩ダレに加え、納豆、おくら、いか、めかぶ、とろろをトッピングした「モリモリ とろネバプレート」に、茶碗蒸しを添えたお得なセット『元気モリモリ寿司セット』が登場。単品注文より40円お得な1,040円～で味わうことができる。

また、かっぱ寿司ならではの旬の食材を使用したフェアプレートやデザートセットなど、この4日間限定の特別なセットメニューもラインナップされており、「かっぱの極みごち寿司」にあおさの味噌汁をセットにした『極み寿司セット』(1,490円～)のほか、「コカ・コーラ」と「フライドポテト～ケチャップ添え～」がセットになった『ワクワクポテコーラセット』(520円～)、「ミニいちご寒天」「ミニバニラ&フルーツ盛り」「ジューシー白桃杏仁豆腐」を一度に味わえる『和みのデザート3種セット』(690円～)といったお得なメニューが並ぶ。

いずれも8月20日～23日の4日間限定となっており、販売期間内でも品切れや販売終了となる場合がある。

※画像はイメージ。

※時期・店舗により価格が異なる場合がある。 ※一部改装中・休業中店舗では行われない。