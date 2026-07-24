不二家は、全国の不二家レストラン29店舗で「キッズメニュー半額キャンペーン」を7月25日から8月31日まで開催すると発表した。期間中は対象のキッズメニュー計7品を半額で提供する。

キッズメニュー半額キャンペーン

夏休み限定でキッズメニュー7品が半額に

対象となるキッズメニューは以下の7品。

最もお得な「スペシャルペコちゃんランチ」は、1,518円が759円に。ふわふわ卵のオムライスに、デミグラスソースのハンバーグステーキと天然海老フライを盛り合わせたボリューム満点のプレートとなっている。

スペシャルペコちゃんランチ 759円

ハンバーグステーキや海老フライ、タコさんウインナーを楽しめる「ペコちゃんランチ」は、1,100円のところ550円。

ペコちゃんランチ 550円

ペコちゃん、ポコちゃんデザインのボックスに焼きおにぎりや唐揚げなどを詰め合わせた「ペコポコボックス」は、770円が385円になる。

ペコポコボックス 385円

牛肉の旨味とトマトのやさしい味わいを楽しめる「ペコちゃんミートソーススパゲティ」は、638円から319円に値下げ。なお、池袋東武店、数寄屋橋店、渋谷店、船橋東武店では販売価格が異なる。

ペコちゃんミートソーススパゲティ 319円

野菜の甘みとまろやかなコクが特徴の「ポコちゃんカレーライス」は、638円のところ319円に。はちみつは使用していない。

ポコちゃんカレーライス 319円

細麺のうどんにゆで卵、蒸し鶏、わかめを添えた「ペコちゃんうどん」は、528円が264円となる。

ペコちゃんうどん 264円

また、特定原材料8品目を使用せずに仕上げた「ペコちゃん低アレルゲンキッズプレート」は、968円のところ484円に。トマト味のハンバーグとソーセージを楽しめる。

ペコちゃん低アレルゲンキッズプレート 484円

店舗によって商品内容や販売価格が異なるほか、取り扱いのない商品や売り切れとなる場合がある。なお、一部店舗では半額キャンペーンを実施しない。