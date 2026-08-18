日本マクドナルドは、バーガーにサイドメニューとドリンクMサイズが付いて500円で楽しめる「セット 500」を販売している。8月18日からは、多部未華子さんが出演する新TVCM「空飛ぶ500円玉」篇を全国で放映開始する。

セット 500

バーガー+サイド+ドリンクMが500円の「セット 500」

「セット 500」は、「ハンバーガー」「マックチキン」「マックポーク」の3種類からバーガーを選び、サイドメニューとドリンクMサイズを組み合わせて500円で楽しめるバリューセットとなっている。

サイドメニューは「マックフライポテト」Mサイズ、「チキンマックナゲット」5ピース、「サイドサラダ」、「えだまめコーン」から1つを選べる。ドリンクはMサイズのほか、「マックシェイク」Sサイズ、「ミニッツメイド オレンジ」Sサイズ、「ミニッツメイド アップル」、「ミルク」から1つを選べる。「セット 500」は平日・休日を問わず、昼でも夜でも販売している。

巨大な500円玉が空に浮かぶ新CM

新TVCM「空飛ぶ500円玉」篇では、午後のオフィス街の空に巨大な500円玉が突如出現する。周囲の人々が驚く中、多部未華子は500円玉を見上げ、「おなかすいてきちゃった」とつぶやく。その後、「500円といえば、これですから～」と「セット 500」を思い浮かべ、マクドナルドの店舗へ向かう。

CMでは、巨大な500円玉がオフィス街の空に現れるユニークな演出や、「セット 500」を前に満足そうな表情を見せる多部未華子にも注目したい。