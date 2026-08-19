資さんは9月7日、東京都内5店舗目となる北九州発祥のうどんチェーン店「資さんうどん 奥戸店」(東京都葛飾区奥戸)をオープンする。

東京都内5店舗目、全国で118舗目となる「資さんうどん 奥戸店」が、「ジョナサン奥戸店」から生まれ変わる形で9月7日午前8時にグランドオープン。同店は、24時間営業で追加の深夜料金はかからない。

店舗は主要幹線道路である環七通り沿いに位置する。公共交通機関では、京成押上線「京成立石駅」から徒歩約15分。