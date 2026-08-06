何度経験しても慣れない「緊急地震速報」。あのアラーム音を聞いた途端に慌てふためいてしまったり、怖くて動けなくなってしまう人もいるでしょう。しかし、この十数秒の間にどう行動するかが、命を守る重要なポイント。

そこで本稿では、改めて「緊急地震速報発表時に取るべき行動」をシチュエーション別に確認したいと思います。

📢緊急地震速報

発表時に取るべき行動とは?

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緊急地震速報が発表されてから実際に強い揺れが来るまでは、十数秒から数十秒です💥

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周りの人に声をかけながら、

「周囲の状況に応じて、速やかに慌てずに、まず身の安全を確保する」ことが重要です。

https://gov-online.go.jp/useful/article/201410/4.html

@JMA_kishou

(@gov_onlineより引用)

屋内にいるとき

屋内にいる場合には、「慌てて外に飛び出さない」のが鉄則。実際の揺れが到達するまでに、スマホや防災リュックを手元に準備し、「火の始末」をして机の下へ。また、集合住宅では玄関を開けるなどして「避難経路を確保」しておくことも重要です。ただし、くれぐれも無理のない範囲内で。

エレベーターや電車に乗っているとき

続いて、電車やエレベーターの中。逃げ場のない乗り物の中では、「つり革や手すりにしっかりつかまる」ことが大切。また、エレベーターに乗っているときには、「最寄りの階で停止させて、すぐに降りる」ようにしましょう。

人が大勢いる施設(大規模店舗などの集客施設)にいるとき

ショッピングセンターやイベント会場など、人が大勢いる施設では、「係員の指示に従う」ことが大切です。慌てて出口や階段に殺到するのはNG。指示がない場合には、吊り下がっている照明の下やガラスの近くから退避し、頭を保護しながら安全な姿勢をとりましょう。

山や海にいるとき

山にいる場合には、「落石やがけ崩れに注意し、できるだけその場から離れる」のが鉄則。海にいる場合には、地震に引き続いて津波が発生することがあるため、避難の準備をしつつ、津波警報等の続報に注力しましょう。

津波から身を守るための行動は?

津波警報等は、気象庁の発表を受けて直ちに各地方自治体に設置してある防災行政無線や、テレビ・ラジオのほか、携帯電話やスマートフォンの「緊急速報メール」、さらに海水浴場等では「津波フラッグ」などを用いて伝えられます。

ちなみに、津波が伝わるスピードは、水深5,000メートルの沖合で時速800キロメートルとジェット機並みの速さ。津波が来るのを見てから避難を始めるのでは間に合いません。大津波警報・津波警報が発表された場合には、すぐに避難を開始しましょう。なお、「より遠く」ではなく「より高い」ところへ避難することが重要です。

いかがでしたか? いざという時に迷わないためにも、日頃から家族で防災情報を共有しておくことが大切です。また、外出する機会の多い夏休みは、外出先の避難経路や自治体の防災情報の受信設定を整えておく必要が。旅行を計画されている方は、この機会にぜひチェックしておきましょう。