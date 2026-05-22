猫好きの間では、もはや‟欠かせない癒し”である「猫吸い」。そんな猫吸いに癒されるのは、人間だけではないようで……??

北海道日高町にある引退馬が余生を過ごす引退馬牧場「Yogiboヴェルサイユリゾートファーム」のYouTubeに投稿された動画が、話題を呼んでいます。

画面に大きく映っているのは、2013年秋にデビューし、‟障害界の絶対王者”として輝かしい実績を誇った名馬・オジュウチョウサンさん。牧場で暮らす猫のほっけさんが近づいたところ、すさまじい勢いで愛を示します。

はじめはされるがままに吸われていたほっけさんも、次第に疲れてきたのかオジュウチョウサンさんと距離をとるように。それでも猫吸いを続けるオジュウチョウサンさんの前を歩いてどこかへ行くと思いきや、次の瞬間……、

尻尾で見事に顔面アタック!! オジュウチョウサンさんが驚く間に、華麗に立ち去っていきました。数々のレースを勝ち抜いてきた絶対王者を倒すほっけさん、強いっ……。

ちなみに、Yogiboヴェルサイユリゾートファームのチャンネルには、猫吸いに目覚めた当時のオジュウチョウサンさんとほっけさんの動画や、2匹以外にも牧場で暮らす動物たちのほほえましい日常が。気になった方はぜひ、その他の動画もチェックしてみては?