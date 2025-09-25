犬や猫、さまざまな動物と暮らしながら、不幸な境遇の動物の保護活動も行っているYoutubeチャンネル「あにまるず」。ある日、草むらで見つかった黒猫の子猫を保護しました。

庭の草むらで鳴いていたところを保護された小さな黒猫。体重は215グラムで、まだ人間の手の平に収まるほど小さな子猫です。あにまるずさんによると、生後10日前後と推定されます。

発見後、母猫が戻ってくるかもしれないとしばらく様子を見たそうですが、カラスやアライグマなど野生動物の多い地域のため、保護されることになったのだそう。

動物病院で診てもらったところ、特に問題はなく健康状態は良好だったようです。ひと安心ですね。お腹が空いていたのか、ミルクを一生懸命飲んでいます。この時期の子猫は、人間の赤ちゃんと同じように3時間おきのミルクとゲップをさせないといけないのだとか。

その後も、3時間おきのお世話を懸命に続けたあにまるずさん。順調に体重も増え、目もぱっちりと開いてきました。手で遊ぶのが楽しいみたいです。体もしっかりとしてきましたね。

この動画に、「猫好きとしてはもう〜泣いちゃったじゃんか〜」「小さな命を保護してくださりありがとうございます」「もう少し保護が遅かったらと思うと」「こんなに小さいのに一人ぼっちで心細かったでしょう」「小さな命を育てる大変さを実感する」と応援のコメントが寄せられていました。

ちなみにその後の様子も動画にアップされていますが、驚くほど成長しているので、ぜひこちらも見てみてくださいね。