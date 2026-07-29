豆柴のうに(オス・7才)とゴールデンレトリバーのおから(メス・5才)の成長日記を発信しているYouTubeチャンネル「豆柴うに&ゴールデンレトリバーおから UNI&OKARA」。2024年にご主人に娘さん(ほのちゃん)が誕生してからは、いつも3人一緒。

そんな仲良し3人兄弟のもとに、お友達が遊びに来ることに……。

「だれか来た!」と外の様子をうかがう3兄弟。おからは尻尾をフリフリして、何やら嬉しそうですね。やって来たのは、大好きなお友達犬の「ぽてと」。ぽてとがリビングに入ってきた途端に、楽しい追いかけっこが始まってしまいました(笑)。

顔を見た瞬間に追いかけっこを始める3匹

するとそこへ、小さな小さなお客様が……。

ぽてと家の赤ちゃんとご対面

なんと今日は、ぽてと家に誕生した赤ちゃんもやって来ました。みんな赤ちゃんに興味津々。中でもおからは、久しぶりの赤ちゃんに母性が発動⁉ 遊んでいる最中でも、定期的に赤ちゃんの様子を見にやってきます。ほのちゃんが赤ちゃんだった時と同じですね。

そして、赤ちゃんが泣きだすと……

赤ちゃんが泣きだすとみんな寄ってくる

みんな駆け寄ってきて、赤ちゃんの周りが大渋滞(笑)。ほのちゃんもすっかりお姉ちゃんです。

赤ちゃんをあやすおからとほのちゃん

一生懸命にすりすり&クンクンしながら赤ちゃんをあやすおからと、優しく見守るほのちゃん。一方うには……、赤ちゃんに匂いをつけ始めました(笑)。

赤ちゃんに匂いをつけるうに

おからはすっかり赤ちゃんの子守りに徹しているようですが、ほのちゃんは、ぽてとにも興味津々です。「かわいい～」と頭をなでなで。

ぽてとの頭をなでるほのちゃん

さすが、ワンちゃんたちに見守られながら育ったほのちゃん、わんこの扱いは手慣れたものです。そんなほのちゃんの優しさがぽてとに伝わったようで……、今度はぽてとが、ほのちゃんのお鼻をぺろぺろ。

ほのちゃんの鼻をペロぺロするぽてと

鼻ペロされて照れるほのちゃん、2人ともかわいいですね。ひとしきり遊んだ後は、みんな一緒におやつタイム。おやつをいただく時は、みんなワチャワチャせずお行儀がいいですね。

みんなで仲良くおやつタイム

いかがでしたか? フォロワーからは、「ほのちゃんがお姉ちゃんになってる!」「おからちゃんの母性本能凄いですね。赤ちゃんだったほのちゃんを思い出します」「小さな手と手が、、タッチ、、、尊い」「みんな元気元気でわちゃわちゃ可愛いの大渋滞…」「か、か、かわいい〜♡可愛いが溢れすぎてて幸せな気持ちになりました」といった声が続々と。多くのフォロワーが、それぞれの成長ぶりに驚き、嬉しい気持ちでいっぱいになったようです。

今回も「かわいい」と「優しさ」が溢れていたYouTubeチャンネル「豆柴うに&ゴールデンレトリバーおから UNI&OKARA」。これからも、みんなの幸せな日常と成長ぶりを、温かく見守っていきたいですね。次の更新が楽しみです!