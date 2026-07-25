猫を多頭飼いしていると、一緒に成長していく姿にほっこりさせられることが多々あります。

現在SNSでは、そんな兄妹のような2匹のやり取りが話題になっています。

毎日はなちゃんの相手をしてくれているチロ😸はなちゃんが来るまでは一番の甘えんぼさんだったのでストレスがたまらないか心配、、🥺

(@fourcats_homeより引用)

2匹の愛猫の動画を投稿したのは、4匹の猫と暮らすInstagramユーザーの「四猫家(@fourcats_home)」さん。

動画に登場しているのは、子猫のはな︎︎ちゃん(女の子・撮影当時生後2ヶ月)と、成猫のチロくん(男の子・撮影当時2歳)です。

毎日はなちゃんの相手をしてくれているという、優しい兄貴分のチロくん。

この日、はなちゃんは壁にいる虫に夢中になっていました。しかし、めいっぱい手を伸ばしても、なかなか虫には届きません。

その様子を傍で見ていたチロくんは、「仕方ないなぁ」と立ち上がり、「ほら!」と虫を下に落としてくれました。

「あたしの虫ー!」と飛びつくはなちゃんに、「はいはい、、」とその場を譲り優しく見守るチロくん。「ほら、遊んでいいよ」と言っているかのようです。

ところが、いざ虫を前にするとはなちゃんは少し尻込みした様子。

「さわれないよー」とためらい、甘えるようにチロくんの元へ。

「虫を見なよー」と、自分は遊ばずにはなちゃんの傍で見守るチロくん。はなちゃんは「すごい動いてるよー怖くてさわれない、、」と虫を見つめています。

すると虫は再び壁へ。 チロくんはすかさず下へ落として、はなちゃんが遊べるように手助けをしてあげました。

はなちゃんはその虫を興味津々でじーっと観察。

動画は「いつも子守りをしてくれる優しい兄ちゃんです」と締めくくられています。

かつては一番の甘えん坊だったというチロ。そんなチロくんの頼もしいお兄さんぶりに、胸が温かくなっちゃいますね♪

この投稿は大きな反響を呼び、再生回数36万回以上、1.6万件のいいねを記録(7月23日時点)。「お兄ちゃん優しぃぃぃぃ」「いやぁ優しい仔やね。。なんとも。。言葉にしづらいほど愛おしいです。。さすがお兄ちゃんだ! ずっと仲良くね」「兄ちゃんカッコいいなー」「優しい〜〜まるで人間みたいな会話が聞こえてきそうな一コマ」など、数々のコメントも寄せられました。

投稿主さんに聞いてみた

心温まるこのワンシーンについて、投稿主の四猫家さんにさらに詳しい話をお聞きしました。

── 撮影時の様子を改めてお聞かせいただけますか?

うちは田舎なので、よく虫が家の中に入ってきます。その日もコメツキムシが壁を登っていて、はなは初めて間近で見るちょっと大きめの虫に興味津々。でも体が小さいため取ることができず……。

すると、しばらく様子を見ていたチロが、はなのために虫を壁から目の前に落としてくれたんです。

最初は「偶然かな?」と思いましたが、以前なら一番に虫を追いかけていたチロが、この日は手を出さずじっと見守り、はなが飽きるまで触れるように手助けしていました。

ついこの前まで末っ子で甘えんぼだったチロが兄として(血は繋がっていませんが)、劇的に成長した姿に、撮影しながらウルウルしてしまいました。

── 二匹の関係性やそれぞれの性格、可愛らしいなと思うところなどを教えていただけますか?

今までチロは甘えん坊で、夜は必ず私の布団の中か枕元にいましたが、はなが来てからはその場所も取られてしまいました。

はなを嫌ってしまうのではと心配しましたが、一番の遊び相手になってくれています。

最近では、はなのあまりのしつこさに少し怒っている時もありますが、普段は優しく接しているので感心してしまいます。

はながいない時に私の足にすり寄る……というか頭突きや体当たりをしてきたり、トイレにまでついてくる姿が本当にかわいいです。

はなはとにかくイタズラ好きの暴れん坊です。三毛猫はイタズラ好きと聞いていましたが想像以上で、未だに私の手足は生傷が絶えません。

名前を覚えてからは「はなちゃん」と呼ぶと必ず「ニャー」と返事をしてくれます。帰宅すると、チロと二人で真っ先に玄関に駆け寄ってきてくれます。

はなもトイレまでついてくることもあり、子猫でもあるので、どんなに噛まれても引っかかれても全てがかわいいです。

甘えん坊だったチロくんが見せた、頼もしいお兄ちゃんぶり。仲良く成長していく2匹の姿がこれからも楽しみになりますね♪