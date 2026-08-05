サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」(スリーセブンタウン・ドットネット)は、2026年8月8日(土)、16日(日)の2日間にわたり総勢12名のVTuberによる『打って応援！VTuberチーム対抗出玉バトル！』を開催する。

■概要

人気のVTuber12名が3チームに分かれて出玉バトルを開催！各チームの2名がタッグを組み、出玉バトルを2回に分けて配信する。総差玉・差枚(ドルバ)の順位に応じてポイントを付与し、3つのバトルで最もポイントを稼いだチームには優勝賞品として「高級焼肉券」を贈呈。視聴者も推しチームを応援できるファン必見のイベントとなっている。

【配信日】

初戦：8月8日(土)19時開始予定

2戦目：8月16日(日)19時開始予定

【配信チャンネル】

各VTuberの公式YouTubeチャンネルまたはTwitchにて配信予定。

【対抗戦の対象機種】

・「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」

・「スマスロ 化物語」

・「e 北斗の拳11 暴凶星」

・「e東京リベンジャーズ」

【事前生配信】

8月7日(金)19時開始予定

各チームによる事前生配信を実施。ルールの説明や作戦会議なども配信予定。

■推しチームを出玉で応援しよう

視聴者も、推しチームの一員として出玉バトルに参加可能。応援バトル期間に対象の4機種でプレイすると、期間中の出玉をチームごとに集計し、順位に応じたポイントがチームに加算される。

【応援バトル期間】

8月8日(土)12:00～8月12日(水)12:00

※応援バトルに参加するには有料会員登録および推しチームのシリアルコードの入力が必要。

■有料会員登録キャンペーン

期間中に777TOWN.netのパチパチコースに登録し、推しチームのシリアルコードを入力した全員に推しチームの777TOWN.net限定の「アクリルおまもり」がプレゼントされる。

【有料会員登録対象期間】

8月3日(月)16:00～8月16日(日)23:59

※本キャンペーンの参加には対象期間内での有料会員登録(パチパチコース)が必要。

※画像はイメージで、実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がある。

さらに、推しチームのシリアルコードを入力した有料会員には、ゲーム内で使用できる推しチームの称号もプレゼントされる。

■参加VTuber(順不同)

●チーム名：1/774

・茜音カンナ

・花奏かのん

・蛇宵ティア

・日向ましゅ

●チーム名：ペカ部

・七星みりり

・ルルン・ルルリカ

・紅蓮罰まる

・斜落せつな

●チーム名：ドパMAX

・鴉紋ゆうく

・日ノ隈らん

・やしろあい

・月夜見レオ

※参加VTuberは予告なく変更となる場合がある。

本企画の各詳細は公式サイトにて。