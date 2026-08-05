サミーネットワークスが運営するPC向けパチンコ・パチスロオンラインゲーム「777TOWN.net」(スリーセブンタウン・ドットネット)は、2026年8月8日(土)、16日(日)の2日間にわたり総勢12名のVTuberによる『打って応援！VTuberチーム対抗出玉バトル！』を開催する。
■概要
人気のVTuber12名が3チームに分かれて出玉バトルを開催！各チームの2名がタッグを組み、出玉バトルを2回に分けて配信する。総差玉・差枚(ドルバ)の順位に応じてポイントを付与し、3つのバトルで最もポイントを稼いだチームには優勝賞品として「高級焼肉券」を贈呈。視聴者も推しチームを応援できるファン必見のイベントとなっている。
【配信日】
初戦：8月8日(土)19時開始予定
2戦目：8月16日(日)19時開始予定
【配信チャンネル】
各VTuberの公式YouTubeチャンネルまたはTwitchにて配信予定。
【対抗戦の対象機種】
・「スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦」
・「スマスロ 化物語」
・「e 北斗の拳11 暴凶星」
・「e東京リベンジャーズ」
【事前生配信】
8月7日(金)19時開始予定
各チームによる事前生配信を実施。ルールの説明や作戦会議なども配信予定。
■推しチームを出玉で応援しよう
視聴者も、推しチームの一員として出玉バトルに参加可能。応援バトル期間に対象の4機種でプレイすると、期間中の出玉をチームごとに集計し、順位に応じたポイントがチームに加算される。
【応援バトル期間】
8月8日(土)12:00～8月12日(水)12:00
※応援バトルに参加するには有料会員登録および推しチームのシリアルコードの入力が必要。
■有料会員登録キャンペーン
期間中に777TOWN.netのパチパチコースに登録し、推しチームのシリアルコードを入力した全員に推しチームの777TOWN.net限定の「アクリルおまもり」がプレゼントされる。
【有料会員登録対象期間】
8月3日(月)16:00～8月16日(日)23:59
※本キャンペーンの参加には対象期間内での有料会員登録(パチパチコース)が必要。
※画像はイメージで、実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がある。
さらに、推しチームのシリアルコードを入力した有料会員には、ゲーム内で使用できる推しチームの称号もプレゼントされる。
■参加VTuber(順不同)
●チーム名：1/774
・茜音カンナ
・花奏かのん
・蛇宵ティア
・日向ましゅ
●チーム名：ペカ部
・七星みりり
・ルルン・ルルリカ
・紅蓮罰まる
・斜落せつな
●チーム名：ドパMAX
・鴉紋ゆうく
・日ノ隈らん
・やしろあい
・月夜見レオ
※参加VTuberは予告なく変更となる場合がある。
本企画の各詳細は公式サイトにて。